Тимошенко пояснила походження грошей знайдених під час обшуків НАБУ та САП

Я їх берегла — Тимошенко пояснила походження знайдених коштів
Народна депутатка України Юлія Тимошенко прокоментувала інформацію про грошові кошти, які антикорупційні органи виявили під час обшуків в офісі фракції "Батьківщина". За її словами, йдеться не про незаконні кошти, а про особисті сімейні заощадження.
Про це вона заявила під час засідання ВАКС, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Тимошенко заявила, що кошти були родинними накопиченнями
Лідерка фракції наголосила, що знайдені гроші не мають жодного стосунку до політичної діяльності чи будь-яких корупційних схем. Тимошенко заявила, що кошти належали її родині та зберігалися як приватні заощадження.
"І це мої родинні гроші. Мої гроші, як у будь-якої людини, десь зберігаються. Я їх зберігала десь", — заявила Юлія Тимошенко.
Раніше антикорупційні органи повідомили, що під час слідчих дій в офісі фракції "Батьківщина" було виявлено пакунок з грошовими коштами. Ця інформація стала частиною матеріалів у межах кримінального провадження, деталі якого нині вивчають слідчі. Сама Тимошенко всі підозри відкидає та наполягає, що походження коштів є законним.
Також Юлія Тимошенко заявила, що плівки НАБУ є фейковими, де записали домовленості про хабарництво.
Сьогодні у ВАКС оберуть запобіжний захід нардепці.
