Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Я їх берегла — Тимошенко пояснила походження знайдених коштів

Я їх берегла — Тимошенко пояснила походження знайдених коштів

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:30
Тимошенко пояснила походження грошей знайдених під час обшуків НАБУ та САП
Юлія Тимошенко. Фото: кадр з відео

Народна депутатка України Юлія Тимошенко прокоментувала інформацію про грошові кошти, які антикорупційні органи виявили під час обшуків в офісі фракції "Батьківщина". За її словами, йдеться не про незаконні кошти, а про особисті сімейні заощадження.

Про це вона заявила під час засідання ВАКС, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Реклама
Читайте також:

Тимошенко заявила, що кошти були родинними накопиченнями

Лідерка фракції наголосила, що знайдені гроші не мають жодного стосунку до політичної діяльності чи будь-яких корупційних схем. Тимошенко заявила, що кошти належали її родині та зберігалися як приватні заощадження.

"І це мої родинні гроші. Мої гроші, як у будь-якої людини, десь зберігаються. Я їх зберігала десь", — заявила Юлія Тимошенко.

Раніше антикорупційні органи повідомили, що під час слідчих дій в офісі фракції "Батьківщина" було виявлено пакунок з грошовими коштами. Ця інформація стала частиною матеріалів у межах кримінального провадження, деталі якого нині вивчають слідчі. Сама Тимошенко всі підозри відкидає та наполягає, що походження коштів є законним.

Також Юлія Тимошенко заявила, що плівки НАБУ є фейковими, де записали домовленості про хабарництво.

Сьогодні у ВАКС оберуть запобіжний захід нардепці. 

Юлія Тимошенко НАБУ корупція САП гроші ВАКС розслідування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації