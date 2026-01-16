Тимошенко объяснила происхождение денег найденных во время обысков НАБУ и САП

Юлия Тимошенко. Фото: кадр из видео

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко прокомментировала информацию о денежных средствах, которые антикоррупционные органы обнаружили во время обысков в офисе фракции "Батькивщина". По ее словам, речь идет не о незаконных средствах, а о личных семейных сбережениях.

Об этом она заявила во время заседания ВАКС, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Реклама

Читайте также:

Тимошенко заявила, что средства были семейными накоплениями

Лидер фракции подчеркнула, что найденные деньги не имеют никакого отношения к политической деятельности или любых коррупционных схем. Тимошенко заявила, что средства принадлежали ее семье и хранились как частные сбережения.

"И это мои семейные деньги. Мои деньги, как у любого человека, где-то хранятся. Я их хранила где-то", — заявила Юлия Тимошенко.

Ранее антикоррупционные органы сообщили, что во время следственных действий в офисе фракции "Батькивщина" был обнаружен пакет с денежными средствами. Эта информация стала частью материалов в рамках уголовного производства, детали которого сейчас изучают следователи. Сама Тимошенко все подозрения отвергает и настаивает, что происхождение средств является законным.

Также Юлия Тимошенко заявила, что пленки НАБУ являются фейковыми, где записали договоренности о взяточничестве.

Сегодня в ВАКС изберут меру пресечения нардепу.