Тимошенко объяснила происхождение денег найденных во время обысков НАБУ и САП

Я их берегла — Тимошенко объяснила происхождение найденных денег
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко прокомментировала информацию о денежных средствах, которые антикоррупционные органы обнаружили во время обысков в офисе фракции "Батькивщина". По ее словам, речь идет не о незаконных средствах, а о личных семейных сбережениях.
Об этом она заявила во время заседания ВАКС, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Тимошенко заявила, что средства были семейными накоплениями
Лидер фракции подчеркнула, что найденные деньги не имеют никакого отношения к политической деятельности или любых коррупционных схем. Тимошенко заявила, что средства принадлежали ее семье и хранились как частные сбережения.
"И это мои семейные деньги. Мои деньги, как у любого человека, где-то хранятся. Я их хранила где-то", — заявила Юлия Тимошенко.
Ранее антикоррупционные органы сообщили, что во время следственных действий в офисе фракции "Батькивщина" был обнаружен пакет с денежными средствами. Эта информация стала частью материалов в рамках уголовного производства, детали которого сейчас изучают следователи. Сама Тимошенко все подозрения отвергает и настаивает, что происхождение средств является законным.
Также Юлия Тимошенко заявила, что пленки НАБУ являются фейковыми, где записали договоренности о взяточничестве.
Сегодня в ВАКС изберут меру пресечения нардепу.
