Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Я их берегла — Тимошенко объяснила происхождение найденных денег

Я их берегла — Тимошенко объяснила происхождение найденных денег

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 10:30
Тимошенко объяснила происхождение денег найденных во время обысков НАБУ и САП
Юлия Тимошенко. Фото: кадр из видео

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко прокомментировала информацию о денежных средствах, которые антикоррупционные органы обнаружили во время обысков в офисе фракции "Батькивщина". По ее словам, речь идет не о незаконных средствах, а о личных семейных сбережениях.

Об этом она заявила во время заседания ВАКС, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Реклама
Читайте также:

Тимошенко заявила, что средства были семейными накоплениями

Лидер фракции подчеркнула, что найденные деньги не имеют никакого отношения к политической деятельности или любых коррупционных схем. Тимошенко заявила, что средства принадлежали ее семье и хранились как частные сбережения.

"И это мои семейные деньги. Мои деньги, как у любого человека, где-то хранятся. Я их хранила где-то", — заявила Юлия Тимошенко.

Ранее антикоррупционные органы сообщили, что во время следственных действий в офисе фракции "Батькивщина" был обнаружен пакет с денежными средствами. Эта информация стала частью материалов в рамках уголовного производства, детали которого сейчас изучают следователи. Сама Тимошенко все подозрения отвергает и настаивает, что происхождение средств является законным.

Также Юлия Тимошенко заявила, что пленки НАБУ являются фейковыми, где записали договоренности о взяточничестве.

Сегодня в ВАКС изберут меру пресечения нардепу.

Юлия Тимошенко НАБУ коррупция САП деньги ВАКС расследование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации