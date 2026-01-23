Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня За Юлію Тимошенко внесли заставу у 33,3 млн гривень

За Юлію Тимошенко внесли заставу у 33,3 млн гривень

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 17:20
За Юлію Тимошенко внесли повну заставу — що відомо
Юлія Тимошенко. Фото: Lb.ua

За лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко внесли повну суму застави, визначену судом, — 33,3 млн грн. Таким чином народна депутатка зможе уникнути суворішого запобіжного заходу, на якому наполягали прокурори.

Про це повідомили в Transparency International Ukraine з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду України в п'ятницю, 23 січня.

Реклама
Читайте також:

За Тимошенко внесли повну суму застави

Як стало відомо, 20 січня за народну депутатку було сплачено лише частину застави — 13 млн грн. Суд надав Тимошенко п'ять днів для внесення повної суми.

У разі невиконання цієї вимоги сторона обвинувачення могла звернутися до суду з клопотанням про обрання більш суворого запобіжного заходу.

Обвинувачення проти Юлії Тимошенко

Нагадаємо, у середині січня в офісі партії "Батьківщина" відбулися обшуки. Після цього НАБУ та САП повідомили Юлії Тимошенко про підозру у спробі підкупу народних депутатів.

За даними слідства, скориставшись політичною кризою після грудневих викриттів 2025 року, вона нібито пропонувала колегам систему щомісячних "авансових" виплат в обмін на лояльність. Схема, за версією правоохоронців, передбачала чіткі інструкції через месенджери щодо голосування, блокування законопроєктів та маніпуляцій із кадровими призначеннями.

У січні фігурантку справи викрили, вилучивши валюту, яка, за даними слідства, могла призначатися для хабарів. Розслідування триває.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн.

Зазначимо, що Тимошенко назвала слідчі дії проти неї "політичним тиском" та спробою усунути її з політичної арени.

Юлія Тимошенко суд застава ВАКС слідство
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації