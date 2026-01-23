За Юлію Тимошенко внесли повну заставу — що відомо

Юлія Тимошенко. Фото: Lb.ua

За лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко внесли повну суму застави, визначену судом, — 33,3 млн грн. Таким чином народна депутатка зможе уникнути суворішого запобіжного заходу, на якому наполягали прокурори.

Про це повідомили в Transparency International Ukraine з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду України в п'ятницю, 23 січня.

Реклама

Читайте також:

За Тимошенко внесли повну суму застави

Як стало відомо, 20 січня за народну депутатку було сплачено лише частину застави — 13 млн грн. Суд надав Тимошенко п'ять днів для внесення повної суми.

У разі невиконання цієї вимоги сторона обвинувачення могла звернутися до суду з клопотанням про обрання більш суворого запобіжного заходу.

Обвинувачення проти Юлії Тимошенко

Нагадаємо, у середині січня в офісі партії "Батьківщина" відбулися обшуки. Після цього НАБУ та САП повідомили Юлії Тимошенко про підозру у спробі підкупу народних депутатів.

За даними слідства, скориставшись політичною кризою після грудневих викриттів 2025 року, вона нібито пропонувала колегам систему щомісячних "авансових" виплат в обмін на лояльність. Схема, за версією правоохоронців, передбачала чіткі інструкції через месенджери щодо голосування, блокування законопроєктів та маніпуляцій із кадровими призначеннями.

У січні фігурантку справи викрили, вилучивши валюту, яка, за даними слідства, могла призначатися для хабарів. Розслідування триває.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн.

Зазначимо, що Тимошенко назвала слідчі дії проти неї "політичним тиском" та спробою усунути її з політичної арени.