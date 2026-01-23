Видео
Главная Новости дня За Юлию Тимошенко внесли залог в 33,3 млн гривен

За Юлию Тимошенко внесли залог в 33,3 млн гривен

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 17:20
За Юлию Тимошенко внесли полный залог — что известно
Юлия Тимошенко. Фото: Lb.ua

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли полную сумму залога, определенную судом, — 33,3 млн грн. Таким образом народный депутат сможет избежать более строгой меры пресечения, на которой настаивали прокуроры.

Об этом сообщили в Transparency International Ukraine со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда Украины в пятницу, 23 января.

Читайте также:

За Тимошенко внесли полную сумму залога

Как стало известно, 20 января за народного депутата было уплачено лишь часть залога — 13 млн грн. Суд предоставил Тимошенко пять дней для внесения полной суммы.

В случае невыполнения этого требования сторона обвинения могла обратиться в суд с ходатайством об избрании более строгой меры пресечения.

Обвинение против Юлии Тимошенко

Напомним, в середине января в офисе партии "Батькивщина" прошли обыски. После этого НАБУ и САП сообщили Юлии Тимошенко о подозрении в попытке подкупа народных депутатов.

По данным следствия, воспользовавшись политическим кризисом после декабрьских разоблачений 2025 года, она якобы предлагала коллегам систему ежемесячных "авансовых" выплат в обмен на лояльность. Схема, по версии правоохранителей, предусматривала четкие инструкции через мессенджеры по голосованию, блокированию законопроектов и манипуляциям с кадровыми назначениями.

В январе фигурантку дела разоблачили, изъяв валюту, которая, по данным следствия, могла предназначаться для взяток. Расследование продолжается.

16 января Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн грн.

Отметим, что Тимошенко назвала следственные действия против нее "политическим давлением" и попыткой устранить ее с политической арены.

Юлия Тимошенко суд залог ВАКС следствие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
