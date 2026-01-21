Тимошенко высказалась по поводу расследования против нее

Юлия Тимошенко. Фото: Reuters

Расследование дела о подкупе парламентариев Юлией Тимошенко является политическим давлением. Дело открыли накануне выборов и подписания мирных документов.

Об этом лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила во время общения с журналистами после судебного заседания во вторник, 20 января.

"Во всех регионах Украины меня поддерживают в этой моей борьбе и борьбе нашей команды политической. Накануне подписания мирных документов и накануне выборов, они (представители власти, — Ред.) защищают тех, кто идеологически становится на других позициях", — заявила политик.

Также она заявила, что в Украине почти шесть лет продолжается так называемая гибридная колонизация.

"Сейчас это политическое поле поделят на лидеров и партии, которые являются марионетками этого процесса гибридной колонизации, и на партии и лидеров, которые отстаивают суверенитет Украины, отстаивают наше право жить и строить нашу жизнь в своих национальных интересах", — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, за Юлию Тимошенко начали вносить залог по делу о подкупе парламентариев. Сама лидер фракции "Батьківщина" заявила в суде, что не знала об этих взносах.

Также мы сообщали, что 16 января ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко, которую подозревают в попытке подкупа парламентариев. Лидеру фракции "Батьківщина" назначили залог в размере 33 миллионов гривен.