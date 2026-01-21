Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Политическое давление — Тимошенко о расследовании против нее

Политическое давление — Тимошенко о расследовании против нее

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 00:56
Тимошенко высказалась по поводу расследования против нее
Юлия Тимошенко. Фото: Reuters

Расследование дела о подкупе парламентариев Юлией Тимошенко является политическим давлением. Дело открыли накануне выборов и подписания мирных документов.

Об этом лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила во время общения с журналистами после судебного заседания во вторник, 20 января.

Реклама
Читайте также:

Как Тимошенко комментирует расследование

"Во всех регионах Украины меня поддерживают в этой моей борьбе и борьбе нашей команды политической. Накануне подписания мирных документов и накануне выборов, они (представители власти, — Ред.) защищают тех, кто идеологически становится на других позициях", — заявила политик.

Также она заявила, что в Украине почти шесть лет продолжается так называемая гибридная колонизация.

"Сейчас это политическое поле поделят на лидеров и партии, которые являются марионетками этого процесса гибридной колонизации, и на партии и лидеров, которые отстаивают суверенитет Украины, отстаивают наше право жить и строить нашу жизнь в своих национальных интересах", — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, за Юлию Тимошенко начали вносить залог по делу о подкупе парламентариев. Сама лидер фракции "Батьківщина" заявила в суде, что не знала об этих взносах.

Также мы сообщали, что 16 января ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко, которую подозревают в попытке подкупа парламентариев. Лидеру фракции "Батьківщина" назначили залог в размере 33 миллионов гривен.

Юлия Тимошенко Батькивщина залог политики подозрение
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации