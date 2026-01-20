Дело Тимошенко - нардеп сделала заявление о залоге - нардеп сделала заявление о залоге

Юлия Тимошенко во время заседания суда. Фото: Новости.LIVE/Дмитро Шеремет

За народного депутата Юлию Тимошенко начали вносить залог для ее освобождения. Однако она заявила, что не знала об этих взносах.

Об этом стало известно из заседания суда, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет во вторник, 20 января.

Реклама

Читайте также:

Дело Тимошенко

Высший антикоррупционный суд сегодня продолжил рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте имущества народного депутата. Суд брал паузу в рассмотрении 19 января, а прокуроры добавили к своему ходатайству просьбу об аресте имущества, изъятого во время обыска.

По данным журналистов УП, по состоянию на утро 20 января на счет было перечислено 13,7 миллиона гривен из общей суммы 33,3 миллиона. Из них 5 миллионов гривен внес Сергей Рабчук, еще 8,65 миллиона — Оксана Фетисова.

Тимошенко при этом сделала заявление, что правоохранители делают все возможное, чтобы она не смогла оплатить остальные средства.

Депутат пришла в суд в маске. По ее словам, она плохо себя чувствует.

Напомним, что ранее Тимошенко объяснила, почему не может внести залог, определенный судом. Она заявила, что проблемы связаны с процедурами финансового мониторинга.

До этого во время судебного заседания была избрана мера пресечения для Тимошенко в виде залога в 33 млн гривен.