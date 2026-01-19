Суд над Юлией Тимошенко — нардеп объяснила, почему не может внести залог в 33 млн

Юлия Тимошенко. Фото: кадр из видео

Народный депутат Юлия Тимошенко сообщила, что пока не может внести залог, определенный судом, из-за блокировки ее финансовых счетов. По ее словам, ограничения связаны с процедурами финансового мониторинга.

Об этом сама депутат заявила журналистам после судебного заседания в понедельник, 19 января.

Экс-премьер отметила, что после предыдущего судебного заседания все ее финансовые операции фактически были остановлены. Несмотря на то, что, по ее словам, все имущество полностью задекларировано и не содержит никаких скрытых активов, счета остаются заблокированными.

"Мы не можем заплатить залог, потому что банки задерживают платеж на 3-4 дня для проверки и не дают перечислить средства. После предыдущего заседания финмониторинг заблокировал счет на 72 часа, именно до этого заседания суда. Они сделают все, чтобы мы этот залог не внесли. Для того, чтобы потом ввести новую меру пресечения — арест, чтобы изолировать меня и приостановить мою политическую деятельность. У нас есть средства меньше, чем этот залог, но даже их мы не можем внести, потому что все заблокировано финмониторингом", — заявила Тимошенко.

Кроме того, как сообщалось, сегодня суд перенес рассмотрение ходатайства прокурора об аресте имущества народной избранницы на 20 января. Заседание должно состояться в закрытом формате.

Напомним, НАБУ и САП провели обыски в кабинете Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в возможном подкупе народных депутатов с целью влияния на результаты голосования в интересах определённых сторон.

Во время предыдущего заседания суд избрал меру пресечения для Тимошенко в виде залога в 33 млн гривен.

До этого экс-премьер заявила, что расследование и суд является "политическим давлением" на нее и попыткой отстранить ее от политических решений.