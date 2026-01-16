Суд над Юлией Тимошенко — ВАКС избрал меру пресечения

Срочная новость

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Юлии Тимошенко по делу о вероятном подкупе парламентариев. Суд определил залог в размере 33 млн гривен.

Лидера фракции "Батькивщина" подозревают в предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам в обмен на голосование за нужные решения в Верховной Раде. В случае нарушения условий меры пресечения залог может быть обращен в доход государства.

