Суд над Юлией Тимошенко — ВАКС избрал меру пресечения

Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко
Дата публикации 16 января 2026 14:38
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Юлии Тимошенко по делу о вероятном подкупе парламентариев. Суд определил залог в размере 33 млн гривен.
Лидера фракции "Батькивщина" подозревают в предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам в обмен на голосование за нужные решения в Верховной Раде. В случае нарушения условий меры пресечения залог может быть обращен в доход государства.
