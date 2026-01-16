Видео
Україна
Видео

Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко

Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 14:38
Суд над Юлией Тимошенко — ВАКС избрал меру пресечения
Срочная новость

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Юлии Тимошенко по делу о вероятном подкупе парламентариев. Суд определил залог в размере 33 млн гривен.

Лидера фракции "Батькивщина" подозревают в предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам в обмен на голосование за нужные решения в Верховной Раде. В случае нарушения условий меры пресечения залог может быть обращен в доход государства.

Новость дополняется...

Юлия Тимошенко
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
