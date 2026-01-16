Суд над Юлією Тимошенко — ВАКС обрав запобіжний захід

Юлія Тимошенко. Фото:

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народній депутатці Юлії Тимошенко у справі про ймовірний підкуп парламентарів. Суд визначив заставу у розмірі 33 млн гривень.

Лідерку фракції "Батьківщина" підозрюють у наданні неправомірної вигоди народним депутатам в обмін на голосування за потрібні рішення у Верховній Раді. У разі порушення умов запобіжного заходу застава може бути звернена в дохід держави.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...