Суд над Юлією Тимошенко — нардепка пояснила, чому не може внести заставу у 33 млн

Юлія Тимошенко. Фото: кадр з відео

Народна депутатка Юлія Тимошенко повідомила, що наразі не може внести заставу, визначену судом, через блокування її фінансових рахунків. За її словами, обмеження пов'язані з процедурами фінансового моніторингу.

Про це сама депутатка заявила журналістам після судового засідання в понеділок, 19 січня.

Експрем'єрка зазначила, що після попереднього судового засідання всі її фінансові операції фактично були зупинені. Попри те, що, за її словами, усе майно повністю задеклароване та не містить жодних прихованих активів, рахунки залишаються заблокованими.

"Ми не можемо заплатити заставу, тому що банки затримують платіж на 3-4 дні для перевірки і не дають перерахувати кошти. Після попереднього засідання фінмоніторинг заблокував рахунок на 72 години, саме до цього засідання суду. Вони зроблять усе, щоб ми цю заставу не внесли. Для того, щоб потім ввести новий запобіжний захід — арешт, щоб ізолювати мене і призупинити мою політичну діяльність. У нас є кошти менші, ніж ця застава, але навіть їх ми не можемо внести, тому що все заблоковано фінмоніторингом", — заявила Тимошенко.

Крім того, як повідомлялося, сьогодні суд переніс розгляд клопотання прокурора про арешт майна народної обраниці на 20 січня. Засідання має відбутися у закритому форматі.

Нагадаємо, НАБУ і САП провели обшуки в кабінеті Юлії Тимошенко. Її звинувачують у можливому підкупі народних депутатів з метою впливу на результати голосування в інтересах певних сторін.

Під час попереднього засідання суд обрав запобіжних захід для Тимошенко у вигляді застави у 33 млн гривень.

До цього експрем'єрка заявила, що розслідування та суд є "політичним тиском" на неї та спробою усунити її від політичних рішень.