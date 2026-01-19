Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Тимошенко відповіла, чому не внесла заставу за себе

Тимошенко відповіла, чому не внесла заставу за себе

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:44
Суд над Юлією Тимошенко — нардепка пояснила, чому не може внести заставу у 33 млн
Юлія Тимошенко. Фото: кадр з відео

Народна депутатка Юлія Тимошенко повідомила, що наразі не може внести заставу, визначену судом, через блокування її фінансових рахунків. За її словами, обмеження пов'язані з процедурами фінансового моніторингу.

Про це сама депутатка заявила журналістам після судового засідання в понеділок, 19 січня.

Реклама
Читайте також:

Тимошенко заявила, що їй не дозволяють внести заставу

Експрем'єрка зазначила, що після попереднього судового засідання всі її фінансові операції фактично були зупинені. Попри те, що, за її словами, усе майно повністю задеклароване та не містить жодних прихованих активів, рахунки залишаються заблокованими.

"Ми не можемо заплатити заставу, тому що банки затримують платіж на 3-4 дні для перевірки і не дають перерахувати кошти. Після попереднього засідання фінмоніторинг заблокував рахунок на 72 години, саме до цього засідання суду. Вони зроблять усе, щоб ми цю заставу не внесли. Для того, щоб потім ввести новий запобіжний захід — арешт, щоб ізолювати мене і призупинити мою політичну діяльність. У нас є кошти менші, ніж ця застава, але навіть їх ми не можемо внести, тому що все заблоковано фінмоніторингом", — заявила Тимошенко.

Крім того, як повідомлялося, сьогодні суд переніс розгляд клопотання прокурора про арешт майна народної обраниці на 20 січня. Засідання має відбутися у закритому форматі.

Нагадаємо, НАБУ і САП провели обшуки в кабінеті Юлії Тимошенко. Її звинувачують у можливому підкупі народних депутатів з метою впливу на результати голосування в інтересах певних сторін.

Під час попереднього засідання суд обрав запобіжних захід для Тимошенко у вигляді застави у 33 млн гривень.

До цього експрем'єрка заявила, що розслідування та суд є "політичним тиском" на неї та спробою усунити її від політичних рішень.

Юлія Тимошенко суд застава народні депутати арешт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації