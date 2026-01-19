Відео
Головна Новини дня Суд переніс розгляд арешту майна Тимошенко — що каже нардепка

Суд переніс розгляд арешту майна Тимошенко — що каже нардепка

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:05
Суд відклав розгляд клопотання про арешт майна Тимошенко
Народна депутатка України Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Суд переніс на завтра, 20 січня, розгляд клопотання прокурора про арешт майна народної депутатки Юлії Тимошенко. Засідання має відбутися у закритому режимі.

Про це сама депутатка заявила журналістам Новини.LIVE після сьогоднішнього судового засідання, назвавши ситуацію спробою усунути її від політичної діяльності.

Читайте також:

Тимошенко вважає, що через судову тяганину її хочуть усунути від політики

За словами Тимошенко, після того, як суд визначив запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 млн грн, сторона обвинувачення нібито ініціювала дії, спрямовані на блокування її рахунків.

Вона стверджує, що мета таких кроків — це не допустити внесення застави у встановлений строк, який спливає в середу, 21 січня. Адже у разі несплати коштів, починаючи з четверга, запобіжний захід можуть змінити на арешт.

Депутатка заявила, що нинішнє судове засідання, за її оцінкою, було спрямоване саме на арешт активів і рахунків, аби фізично унеможливити внесення застави. Вона наголосила, що вважає це спробою ізолювати її не лише від політичної діяльності, а й від можливості публічно захищати свою позицію.

Юлія Тимошенко також повідомила, що її сторона наполягала на проведенні прямої трансляції засідання, аби суспільство могло бачити перебіг процесу. Однак суд відмовив у відкритому розгляді, посилаючись на процесуальні обмеження. За словами депутатки, попри готовність надати всі необхідні дані щодо рахунків, адрес та інших процедурних моментів, суд залишив засідання закритим.

"Це засідання, тому воно буде закрите. Просто сам факт, що воно закрите, говорить на те, що вони за зачиненими дверима хочуть чинити цю політичну наругу просто, а не правосуддя. Тому от така ситуація", — висловилась народна депутатка.

Наступне засідання призначене на завтра на 13:30 і, за її словами, також відбудеться у закритому режимі.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП провели обшуки в кабінеті Юлії Тимошенко, яку підозрюють в підкупі нардепів за результати голосування в певних інтересах.

На попередньому засіданні в суді Юлія Тимошенко пояснила, що за "каса" була на вилученому в рамках обшуків комп'ютері та звідки взялися кошти, які вилучили.

Попри все, нардепка переконана, що судовий процес є політичним тиском проти неї і звинуватила нардепа з партії "Слуга народу" в роботі агентом на НАБУ. 

Юлія Тимошенко суд корупція народні депутати арешт судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
