Тимошенко заявила, що нардеп Ігор Копитін діяв під тиском НАБУ

Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Юлія Тимошенко заявила, що народний депутат від фракції "Слуга Народу" Ігор Копитін, із яким у неї відбувалися зустрічі, перебуває під тиском НАБУ через кримінальне провадження. Через це, за її словами, виконує доручення антикорупційного органу.

Про це голова фракції "Батьківщина" сказала на засіданні ВАКС, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

За словами Тимошенко, час зафіксованої антикорупційними органами розмови збігається з її особистою зустріччю з Копитіним. Вона стверджує, що саме цей депутат фігурує на записах, а самі матеріали, на її переконання, є частиною провокації.

Тимошенко заявила, що ініціатором зустрічей був саме Копитін. За її словами, народний депутат неодноразово наполягав на особистому спілкуванні та навіть напередодні отримання матеріалів захистом "напросився" на чергову, третю зустріч.

"Я хочу сказати, що ця зустріч була ініційована паном Копитіним. Це народний депутат, щодо якого є кримінальна справа в НАБУ. Він перебуває під тиском цього органу для того, щоб, по суті, виконувати їхні доручення", — заявила Тимошенко.

Вона також розповіла, що під час розмов Копитін нібито заявляв про небажання залишатися у фракції "Слуга Народу" та співпрацювати з чинною більшістю. За словами Тимошенко, депутат висловлював різку критику законопроєктів, які ухвалюються парламентом, і називав їх такими, що, на його думку, суперечать національним інтересам України.

"Він говорив, що не хоче більше бути у фракції, не хоче працювати з більшістю та з президентом. Він стверджував, що закони, які ухвалюються, є антиукраїнськими і за них не можна голосувати", — сказала лідерка "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що її політична сила веде комунікацію з депутатами, які не підтримують, за її словами, рішення, що можуть зашкодити державі, однак підкреслила: у жодній із розмов із Копитіним не йшлося про фінанси або будь-які неправомірні домовленості. Мовляв у цих розмовах немає жодного слова про будь-які гроші і це нібито провокація НАБУ.

Нагадаємо, також Юлія Тимошенко розповіла звідки взялися гроші, які знайшли під час обшуків НАБУ.

Окремо нардепка висловилась про плівки НАБУ із записом розмови. Вона переконана, що це фальсифікація.