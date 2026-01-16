Тимошенко заявила, что нардеп Игорь Копытин действовал под давлением НАБУ

Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Юлия Тимошенко заявила, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Копытин, с которым у нее происходили встречи, находится под давлением НАБУ из-за уголовного производства. Поэтому, по ее словам, выполняет поручения антикоррупционного органа.

Об этом глава фракции "Батькивщина" сказала на заседании ВАКС, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Юлия Тимошенко заявила, что Копытин напрашивался на встречу с ней для записи

По словам Тимошенко, время зафиксированного антикоррупционными органами разговора совпадает с ее личной встречей с Копытиным. Она утверждает, что именно этот депутат фигурирует на записях, а сами материалы, по ее убеждению, являются частью провокации.

Тимошенко заявила, что инициатором встреч был именно Копытин. По ее словам, народный депутат неоднократно настаивал на личном общении и даже накануне получения материалов защитой "напросился" на очередную, третью встречу.

"Я хочу сказать, что эта встреча была инициирована господином Копытиным. Это народный депутат, в отношении которого есть уголовное дело в НАБУ. Он находится под давлением этого органа для того, чтобы, по сути, выполнять их поручения", — заявила Тимошенко.

Она также рассказала, что во время разговоров Копытин якобы заявлял о нежелании оставаться во фракции "Слуга Народа" и сотрудничать с действующим большинством. По словам Тимошенко, депутат высказывал резкую критику законопроектов, которые принимаются парламентом, и называл их такими, что, по его мнению, противоречат национальным интересам Украины.

"Он говорил, что не хочет больше быть во фракции, не хочет работать с большинством и с президентом. Он утверждал, что законы, которые принимаются, являются антиукраинскими и за них нельзя голосовать", — сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что ее политическая сила ведет коммуникацию с депутатами, которые не поддерживают, по ее словам, решения, которые могут навредить государству, однако подчеркнула: ни в одном из разговоров с Копытиным речь не шла о финансах или любых неправомерных договоренностях. Мол в этих разговорах нет ни слова о каких-либо деньгах и это якобы провокация НАБУ.

Напомним, также Юлия Тимошенко рассказала откуда взялись деньги, которые нашли во время обысков НАБУ.

Отдельно нардеп высказалась о пленках НАБУ с записью разговора. Она убеждена, что это фальсификация.