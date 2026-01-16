Видео
Тимошенко обвинила НАБУ в использовании нардепа как агента

Дата публикации 16 января 2026 11:32
Тимошенко заявила, что нардеп Игорь Копытин действовал под давлением НАБУ
Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Юлия Тимошенко заявила, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Копытин, с которым у нее происходили встречи, находится под давлением НАБУ из-за уголовного производства. Поэтому, по ее словам, выполняет поручения антикоррупционного органа.

Об этом глава фракции "Батькивщина" сказала на заседании ВАКС, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Читайте также:

Юлия Тимошенко заявила, что Копытин напрашивался на встречу с ней для записи

По словам Тимошенко, время зафиксированного антикоррупционными органами разговора совпадает с ее личной встречей с Копытиным. Она утверждает, что именно этот депутат фигурирует на записях, а сами материалы, по ее убеждению, являются частью провокации.

Тимошенко заявила, что инициатором встреч был именно Копытин. По ее словам, народный депутат неоднократно настаивал на личном общении и даже накануне получения материалов защитой "напросился" на очередную, третью встречу.

"Я хочу сказать, что эта встреча была инициирована господином Копытиным. Это народный депутат, в отношении которого есть уголовное дело в НАБУ. Он находится под давлением этого органа для того, чтобы, по сути, выполнять их поручения", — заявила Тимошенко.

Она также рассказала, что во время разговоров Копытин якобы заявлял о нежелании оставаться во фракции "Слуга Народа" и сотрудничать с действующим большинством. По словам Тимошенко, депутат высказывал резкую критику законопроектов, которые принимаются парламентом, и называл их такими, что, по его мнению, противоречат национальным интересам Украины.

"Он говорил, что не хочет больше быть во фракции, не хочет работать с большинством и с президентом. Он утверждал, что законы, которые принимаются, являются антиукраинскими и за них нельзя голосовать", — сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что ее политическая сила ведет коммуникацию с депутатами, которые не поддерживают, по ее словам, решения, которые могут навредить государству, однако подчеркнула: ни в одном из разговоров с Копытиным речь не шла о финансах или любых неправомерных договоренностях. Мол в этих разговорах нет ни слова о каких-либо деньгах и это якобы провокация НАБУ.

Напомним, также Юлия Тимошенко рассказала откуда взялись деньги, которые нашли во время обысков НАБУ.

Отдельно нардеп высказалась о пленках НАБУ с записью разговора. Она убеждена, что это фальсификация.

Юлия Тимошенко НАБУ коррупция слежка Слуга народа расследование Игорь Копытин
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
