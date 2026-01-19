Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Суд перенес рассмотрение ареста имущества Тимошенко — реакция

Суд перенес рассмотрение ареста имущества Тимошенко — реакция

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 12:05
Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте имущества Тимошенко
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Суд перенес на завтра, 20 января, рассмотрение ходатайства прокурора об аресте имущества народного депутата Юлии Тимошенко. Заседание должно состояться в закрытом режиме.

Об этом сама депутат заявила журналистам Новини.LIVE после сегодняшнего судебного заседания, назвав ситуацию попыткой отстранить ее от политической деятельности.

Реклама
Читайте также:

Тимошенко считает, что из-за судебной волокиты ее хотят отстранить от политики

По словам Тимошенко, после того, как суд определил меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн, сторона обвинения якобы инициировала действия, направленные на блокирование ее счетов.

Она утверждает, что цель таких шагов — это не допустить внесения залога в установленный срок, который истекает в среду, 21 января. Ведь в случае неуплаты средств, начиная с четверга, меру пресечения могут изменить на арест.

Депутат заявила, что нынешнее судебное заседание, по ее оценке, было направлено именно на арест активов и счетов, чтобы физически сделать невозможным внесение залога. Она подчеркнула, что считает это попыткой изолировать ее не только от политической деятельности, но и от возможности публично защищать свою позицию.

Юлия Тимошенко также сообщила, что ее сторона настаивала на проведении прямой трансляции заседания, чтобы общество могло видеть ход процесса. Однако суд отказал в открытом рассмотрении, ссылаясь на процессуальные ограничения. По словам депутата, несмотря на готовность предоставить все необходимые данные по счетам, адресам и другим процедурным моментам, суд оставил заседание закрытым.

"Это заседание, поэтому оно будет закрыто. Просто сам факт, что оно закрыто, говорит на то, что они за закрытыми дверями хотят совершать это политическое надругательство просто, а не правосудие. Поэтому вот такая ситуация", — высказалась народный депутат.

Следующее заседание назначено на завтра на 13:30 и, по ее словам, также состоится в закрытом режиме.

Напомним, недавно НАБУ и САП провели обыски в кабинете Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов за результаты голосования в определенных интересах.

На предыдущем заседании в суде Юлия Тимошенко объяснила, что за "касса" была на изъятом в рамках обысков компьютере и откуда взялись средства, которые изъяли.

Несмотря на все, нардеп убеждена, что судебный процесс является политическим давлением против нее и обвинила нардепа из партии "Слуга народа" в работе агентом на НАБУ.

Юлия Тимошенко суд коррупция народные депутаты арест судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации