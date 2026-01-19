Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте имущества Тимошенко

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Суд перенес на завтра, 20 января, рассмотрение ходатайства прокурора об аресте имущества народного депутата Юлии Тимошенко. Заседание должно состояться в закрытом режиме.

Об этом сама депутат заявила журналистам Новини.LIVE после сегодняшнего судебного заседания, назвав ситуацию попыткой отстранить ее от политической деятельности.

По словам Тимошенко, после того, как суд определил меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн, сторона обвинения якобы инициировала действия, направленные на блокирование ее счетов.

Она утверждает, что цель таких шагов — это не допустить внесения залога в установленный срок, который истекает в среду, 21 января. Ведь в случае неуплаты средств, начиная с четверга, меру пресечения могут изменить на арест.

Депутат заявила, что нынешнее судебное заседание, по ее оценке, было направлено именно на арест активов и счетов, чтобы физически сделать невозможным внесение залога. Она подчеркнула, что считает это попыткой изолировать ее не только от политической деятельности, но и от возможности публично защищать свою позицию.

Юлия Тимошенко также сообщила, что ее сторона настаивала на проведении прямой трансляции заседания, чтобы общество могло видеть ход процесса. Однако суд отказал в открытом рассмотрении, ссылаясь на процессуальные ограничения. По словам депутата, несмотря на готовность предоставить все необходимые данные по счетам, адресам и другим процедурным моментам, суд оставил заседание закрытым.

"Это заседание, поэтому оно будет закрыто. Просто сам факт, что оно закрыто, говорит на то, что они за закрытыми дверями хотят совершать это политическое надругательство просто, а не правосудие. Поэтому вот такая ситуация", — высказалась народный депутат.

Следующее заседание назначено на завтра на 13:30 и, по ее словам, также состоится в закрытом режиме.

Напомним, недавно НАБУ и САП провели обыски в кабинете Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов за результаты голосования в определенных интересах.

На предыдущем заседании в суде Юлия Тимошенко объяснила, что за "касса" была на изъятом в рамках обысков компьютере и откуда взялись средства, которые изъяли.

Несмотря на все, нардеп убеждена, что судебный процесс является политическим давлением против нее и обвинила нардепа из партии "Слуга народа" в работе агентом на НАБУ.