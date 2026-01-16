Відео
Головна Новини дня Тимошенко висловилася про "касу" на вилученому в неї комп'ютері

Тимошенко висловилася про "касу" на вилученому в неї комп'ютері

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 18:29
Справа Юлії Тимошенко — депутатка прокоментувала кошти у "касі"
Юлія Тимошенко в залі суду. Фото: Reuters

Глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала інформацію про вилучений під час слідчих дій в її офісі комп'ютер. За словами народної депутатки, пристрій не є її особистим майном, а належить приймальні.

Про це експрем'єрка заявила у залі суду в п'ятницю, 16 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця подій.

Читайте також:

Тимошенко назвала ситуацію з комп'ютером "фарсом" і "маніпуляцією"

Народна депутатка відреагувала на згадки про нібито "касу" на комп'ютері, яка фігурує в матеріалах справи. Тимошенко заявила, що йдеться лише про кілька тисяч гривень, які використовувалися на побутові потреби — чай, каву, печиво та цукерки для відвідувачів приймальні.

"Цей комп'ютер, який вилучили належить моїй приймальній, це не мій комп'ютер. Там, де у них написано "каса" і "кошти, які дала Ю.В.", це декілька тисяч гривень, які давалися на чай, каву і печиво. Ви уявляєте цю маніпуляцію та цей фарс? Там написано: "печиво", "цукерки", "чай" і все інше", — заявила Тимошенко.

Нагадаємо, 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід для лідерки "Батьківщини". Суддя призначив заставу у розмірі 33 млн гривень.

Крім того, колишня прем'єрка відреагувала на звинувачення у підкупі нардепів. Тимошенко заявила, що не причетна до злочинної схеми та взагалі не знайома із половиною посадовців.

Юлія Тимошенко обшуки гроші розслідування комп'ютери
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
