Главная Новости дня Тимошенко высказалась о "кассе" на изъятом у нее компьютере

Тимошенко высказалась о "кассе" на изъятом у нее компьютере

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 18:29
Дело Юлии Тимошенко — депутат прокомментировала средства в "кассе"
Юлия Тимошенко в зале суда. Фото: Reuters

Глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко прокомментировала информацию об изъятом во время следственных действий в ее офисе компьютере. По словам народного депутата, устройство не является ее личным имуществом, а принадлежит приемной.

Об этом экс-премьер заявила в зале суда в пятницу, 16 января, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места событий.

Читайте также:

Тимошенко назвала ситуацию с компьютером "фарсом" и "манипуляцией"

Народный депутат отреагировала на упоминания о якобы "кассе" на компьютере, которая фигурирует в материалах дела. Тимошенко заявила, что речь идет лишь о нескольких тысячах гривен, которые использовались на бытовые нужды - чай, кофе, печенье и конфеты для посетителей приемной.

"Этот компьютер, который изъяли принадлежит моей приемной, это не мой компьютер. Там, где у них написано "касса" и "средства, которые дала Ю.В.", это несколько тысяч гривен, которые давались на чай, кофе и печенье. Вы представляете эту манипуляцию и этот фарс? Там написано: "печенье", "конфеты", "чай" и все остальное", — заявила Тимошенко.

Напомним, 16 января ВАКС избрал меру пресечения для лидера "Батьківщини". Судья назначил залог в размере 33 млн гривен.

Кроме того, бывшая премьер отреагировала на обвинения в подкупе нардепов. Тимошенко заявила, что не причастна к преступной схеме и вообще не знакома с половиной чиновников.

Юлия Тимошенко обыски деньги расследование компьютеры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
