Справа Тимошенко – нардепка зробила заяву про заставу

Юлія Тимошенко під час засідання суду. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

За народну депутатку Юлію Тимошенко почали вносити заставу для її звільнення. Проте вона заявила, що не знала про ці внески.

Про це стало відомо із засідання суду, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет у вівторок, 20 січня.

Реклама

Читайте також:

Справа Тимошенко

Вищий антикорупційний суд сьгогдні продовжив розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо арешту майна народної депутатки. Суд брав паузу у розгляді 19 січня, а прокурори додали до свого клопотання прохання про арешт майна, вилученого під час обшуку.

За даними журналістів УП, станом на ранок 20 січня на рахунок було перераховано 13,7 мільйона гривень із загальної суми 33,3 мільйона. З них 5 мільйонів гривень вніс Сергій Рабчук, ще 8,65 мільйона — Оксана Фетісова.

Тимошенко при цьому зробила заяву, що правоохоронці роблять усе можливе, щоб вона не змогла сплатити решту коштів.

Депутатка прийшла до суду у масці. За її словами, вона має погане самопочуття.

Нагадаємо, що раніше Тимошенко пояснила, чому не може внести заставу, визначену судом. Вона заявила, що проблеми пов'язані з процедурами фінансового моніторингу.

До цього під час судового засідання було обрано запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави у 33 млн гривень.