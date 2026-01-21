Відео
Головна Новини дня Політичний тиск — Тимошенко про розслідування проти неї

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 00:56
Тимошенко висловилася щодо розслідування проти неї
Юлія Тимошенко. Фото: Reuters

Розслідування справи щодо підкупу парламентарів Юлією Тимошенко є політичним тиском. Справу відкрили напередодні виборів і підписання мирних документів.

Про це лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила під час спілкування із журналістами після судового засідання у вівторок, 20 січня.

Читайте також:

Як Тимошенко коментує розслідування 

"У всіх регіонах України мене підтримують у цій моїй боротьбі та боротьбі нашої команди політичної. Напередодні підписання мирних документів і напередодні виборів, вони (представники влади, — Ред.) захищають тих, хто ідеологічно стає на інших позиціях", — заявила політикиня. 

Також вона заявила, що в Україні майже шість років триває так звана гібридна колонізація.

"Зараз це політичне поле поділять на лідерів і партії, які є маріонетками цього процесу гібридної колонізації, і на партії та лідерів, які відстоюють суверенітет України, відстоюють наше право жити та будувати наше життя у своїх національних інтересах", — наголосила Тимошенко. 

Нагадаємо, за Юлію Тимошенко почали вносити заставу у справі про підкуп парламентарів. Сама лідерка фракції "Батьківщина" заявила в суді, що не знала про ці внески.

Також ми повідомляли, що 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко, яку підозрюють у спробі підкупу парламентарів. Лідерці фракції "Батьківщина" призначили заставу в розмірі 33 мільйонів гривень.

Юлія Тимошенко Батьківщина застава політики підозра
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
