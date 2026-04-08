Купівля голосів у Раді: НАБУ завершило слідство по справі Тимошенко

Юлія Тимошенко.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро закінчили досудове розслідування стосовно голови однієї з фракцій українського парламенту. Юлію Тимошенко звинувачують у спробі системного підкупу колег по Верховній Раді заради потрібних результатів під час голосувань.

НАБУ та САП завершили слідство щодо депутатки

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно з прокурорами САП поставили крапку у досудовому розслідуванні діяльності керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України.

Правоохоронці зібрали матеріали, які свідчать про спроби фігурантки організувати корупційну мережу всередині парламенту, пропонуючи іншим депутатам неправомірну фінансову вигоду. Офіційну підозру у цій справі політикиня отримала у січні 2026 року. Хоча в заяві НАБУ не розкривають імені, йдеться про Юлію Тимошенко.

"Слідство встановило, що в грудні 2025 року, незважаючи на викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування", — повідомили у НАБУ.

Читайте також:

Тіньова схема мала працювати через авансові платежі. За попередню фінансову винагороду окремі народні обранці зобов'язувалися беззаперечно виконувати вказівки керівниці фракції під час розгляду законопроєктів.

Вони мали голосувати "за" чи "проти", утримуватися від рішень або ж взагалі ігнорувати процес голосування виключно за командою організаторки схеми.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про обшуки в офісі партії Юлії Тимошенко "Батьківщина". Під час слідчих дій у неї виявили кілька тисяч доларів готівкою. Нардепка різко відкинула усі звинувачення.

Згодом в НАБУ оприлюднили плівки запису розмов Юлії Тимошенко, де вона нібито домовляється про план дій. Втім і ці звинувачення посадовиця відкинула та заявила, що плівки фальсифіковані.

Загалом Юлія Тимошенко не визнає жоден доказ чи звинувачення. Вона називає усі ці дії політичним тиском проти неї та переслідуванням.

Вже 16 січня Юлії Тимошенко оголосили запобіжний захід із правом внесення застави за неї. Сума становила 33 млн гривень і її сплатили. Вже рівно через місяць з майна нардепки частково зняли арешт.