Апеляційний суд частково зняв арешт із майна Тимошенко

З майна Тимошенко частково зняли арешт — що відомо
Сьогодні у понеділок, 16 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула ухвали слідчого судді ВАКС щодо майна народної депутатки України Юлії Тимошенко. За результатами розгляду справи було частково скасовано рішення першої інстанції.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.
Що відомо про зняття арешту із майна Тимошенко
"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС, якою було накладено арешт на майно чоловіка підозрюваної, проте відмовлено в арешті коштів, розміщених на її банківських рахунках", — йдеться у повідомленні.
Тепер, згідно допису, колегія суддів АП ВАКС постановила нову ухвалу, якою:
- накладено арешт на кошти підозрюваної, що розміщені на її банківському рахунку (вклад);
- відмовила у накладенні арешту на 1/2 частини трьох автівок та двох гаражів, що зареєстровані на чоловіка нардепки.
"Іншу ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано в частині накладення арешту на кошти у сумі 6 300 доларів США. У цій частині відмовлено в їх арешті. В інших частинах ухвали слідчого судді залишено без змін, а апеляційні скарги - без задоволення", — резюмували у прес-службі.
Нагадаємо, що на початку року у січні НАБУ і САП провели обшуки в кабінеті Юлії Тимошенко. Її звинувачують у можливому підкупі народних депутатів з метою впливу на результати голосування в інтересах певних сторін.
Під час судового засідання Тимошенко заявила, що розслідування та суд є "політичним тиском" на неї та спробою усунути її від політичних рішень.
