Україна
З майна Тимошенко частково зняли арешт — що відомо

З майна Тимошенко частково зняли арешт — що відомо

Дата публікації: 16 лютого 2026 23:39
Апеляційний суд частково зняв арешт із майна Тимошенко
Юлія Тимошенко. Фото: Тимошенко/Facebook

Сьогодні у понеділок, 16 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула ухвали слідчого судді ВАКС щодо майна народної депутатки України Юлії Тимошенко. За результатами розгляду справи було частково скасовано рішення першої інстанції.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

Читайте також:

Що відомо про зняття арешту із майна Тимошенко

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС, якою було накладено арешт на майно чоловіка підозрюваної, проте відмовлено в арешті коштів, розміщених на її банківських рахунках", — йдеться у повідомленні.

Тепер, згідно допису, колегія суддів АП ВАКС постановила нову ухвалу, якою:

  • накладено арешт на кошти підозрюваної, що розміщені на її банківському рахунку (вклад);
  • відмовила у накладенні арешту на 1/2 частини трьох автівок та двох гаражів, що зареєстровані на чоловіка нардепки.

"Іншу ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано в частині накладення арешту на кошти у сумі 6 300 доларів США. У цій частині відмовлено в їх арешті. В інших частинах ухвали слідчого судді залишено без змін, а апеляційні скарги - без задоволення", — резюмували у прес-службі.

Нагадаємо, що на початку року у січні НАБУ і САП провели обшуки в кабінеті Юлії Тимошенко. Її звинувачують у можливому підкупі народних депутатів з метою впливу на результати голосування в інтересах певних сторін.

Під час судового засідання Тимошенко заявила, що розслідування та суд є "політичним тиском" на неї та спробою усунути її від політичних рішень.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
