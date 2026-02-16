Апелляционный суд частично снял арест с имущества Тимошенко

С имущества Тимошенко частично сняли арест — что известно
Сегодня в понедельник, 16 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда пересмотрела постановления следственного судьи ВАКС по имуществу народной депутатки Украины Юлии Тимошенко. По результатам рассмотрения дела было частично отменено решение первой инстанции.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.
Что известно о снятии ареста с имущества Тимошенко
"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично отменила постановление следственного судьи ВАКС, которым был наложен арест на имущество мужа подозреваемой, однако отказано в аресте средств, размещенных на ее банковских счетах", — говорится в сообщении.
Теперь, согласно сообщению, коллегия судей АП ВАКС постановила новое решение, которым:
- наложен арест на средства подозреваемой, размещенные на ее банковском счете (вклад);
- отказала в наложении ареста на 1/2 части трех автомобилей и двух гаражей, зарегистрированных на мужа нардепа.
"Другое постановление следственного судьи ВАКС отменено в части наложения ареста на средства в сумме 6 300 долларов США. В этой части отказано в их аресте. В других частях постановления следственного судьи оставлены без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения", — резюмировали в пресс-службе.
Напомним, что в начале года в январе НАБУ и САП провели обыски в кабинете Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в возможном подкупе народных депутатов с целью влияния на результаты голосования в интересах определенных сторон.
Во время судебного заседания Тимошенко заявила, что расследование и суд являются "политическим давлением" на нее и попыткой отстранить ее от политических решений.
