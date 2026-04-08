Покупка голосов в Раде: НАБУ завершило следствие по делу Тимошенко

Юлия Тимошенко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро закончили досудебное расследование в отношении главы одной из фракций украинского парламента. Юлию Тимошенко обвиняют в попытке системного подкупа коллег по Верховной Раде ради нужных результатов во время голосований.

НАБУ и САП завершили следствие в отношении депутата

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с прокурорами САП поставили точку в досудебном расследовании деятельности руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины.

Правоохранители собрали материалы, свидетельствующие о попытках фигурантки организовать коррупционную сеть внутри парламента, предлагая другим депутатам неправомерную финансовую выгоду. Официальное подозрение по этому делу политик получила в январе 2026 года. Хотя в заявлении НАБУ не раскрывают имени, речь идет о Юлии Тимошенко.

"Следствие установило, что в декабре 2025 года, несмотря на разоблачение НАБУ и САП фактов получения взяток народными депутатами Украины, подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования", — сообщили в НАБУ.

Теневая схема должна была работать через авансовые платежи. За предварительное финансовое вознаграждение отдельные народные избранники обязывались беспрекословно выполнять указания руководительницы фракции при рассмотрении законопроектов.

Они должны были голосовать "за" или "против", воздерживаться от решений или вообще игнорировать процесс голосования исключительно по команде организатора схемы.

Ранее Новини.LIVE сообщали об обысках в офисе партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". Во время следственных действий у нее обнаружили несколько тысяч долларов наличными. Нардеп резко отвергла все обвинения.

Впоследствии в НАБУ обнародовали пленки записи разговоров Юлии Тимошенко, где она якобы договаривается о плане действий. Впрочем и эти обвинения чиновница отвергла и заявила, что пленки фальсифицированы.

В общем Юлия Тимошенко не признает ни одно доказательство или обвинения. Она называет все эти действия политическим давлением против нее и преследованием.

Уже 16 января Юлии Тимошенко объявили меру пресечения с правом внесения залога за нее. Сумма составляла 33 млн гривен и ее оплатили. Уже ровно через месяц с имущества нардепа частично сняли арест.