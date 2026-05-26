Тимошенко предстанет перед судом по подозрению в подкупе нардепов за голоса

Юлия Тимошенко. Фото: УНИАН

В Украине перед судом предстанет руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее обвиняют в предложении дать взятку нардепам. Речь идет о Юлии Тимошенко.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает Новини.LIVE.

Тимошенко предстанет перед судом

По версии следствия, в декабре 2025 года, после разоблачения случаев получения неправомерной выгоды народными депутатами за поддержку законопроектов в Верховной Раде, обвиняемая начала вести переговоры с отдельными парламентариями о введении вознаграждений за лояльное голосование.

"Речь шла об устойчивом механизме сотрудничества с выплатами наперед. Народные избранники должны были выполнять указания относительно голосования ("за" или "против"), удержания или неучастия", — говорится в сообщении.

В январе Тимошенко объявили подозрение по ч. 4 ст. 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, в январе в офисе партии "Батькивщина" провели обыски. Во время следственных действий у Тимошенко обнаружили несколько тысяч долларов наличными, но она отвергла обвинения в подкупе народных депутатов.

Кроме того, она опровергла обнародованные аудиозаписи, которые есть в материалах антикоррупционного расследования. По ее словам, к ней они не имеют никакого отношения. Тимошенко подчеркнула, что разговора на пленках не существовало.

В ВАКС она сообщила, что найденные средства были личными сбережениями. Суд над ней Тимошенко назвала "заказным политическим давлением" и "абсолютным фарсом".

Впоследствии ВАКС избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. Тимошенко заявила, что не может внести деньги, поскольку у нее заблокированы финансовые счета. Впоследствии залог был внесен.

А в апреле САП и НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Тимошенко, которую подозревают в попытке системного подкупа коллег по ВРУ ради нужных результатов во время голосований.