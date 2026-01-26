Тимошенко резко высказалась о суде над ней

Политические репрессии — Тимошенко о деле против нее
Сегодня, 26 января, в Высшем антикоррупционном суде состоялось рассмотрение апелляции народного депутата и экс-премьера Юлии Тимошенко. Глава фракции "Батькивщина" назвала суд над ней "политическими репрессиями".
Тимошенко резко высказалась о деле против нее в суде
В понедельник, 26 января, Высший антикоррупционный суд рассмотрел апелляцию Юлии Тимошенко. Она жаловалась на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения.
Во время судебного заседания Тимошенко сказала, что дело против нее "сфабриковано и никакого нарушения закона не было".
По словам нардепа, в материалах дела отсутствует событие преступления.
"И прокурор, и суд четко подтвердили, что никаких денег никому не давали и ни у кого не брали. То есть передачи средств не было — а значит, нет и события преступления", — подчеркнула Тимошенко.
Кроме того, она отметила, что аудиозапись, предоставленная следствием, имеет расхождения в хронометраже, что, по ее словам, свидетельствует о возможном монтаже.
В то же время лидер "Батькивщины" добавила, что сторона защиты уже предоставила экспертное заключение, подтверждающее фальсификацию материалов дела.
"Хочу просто сказать, что я горжусь своей командой и горжусь каждым украинцем, кто сегодня понимают, что это политические репрессии, и в том числе приехали на этот суд меня поддержать.
Хочу еще раз очень четко сказать и думаю, что все представители средств массовой информации, все, кто присутствовал, вы поняли, что у меня никакого нарушения закона не было.
И что нет никаких оснований возбуждать какие-либо уголовные дела. Здесь надо совсем быть невеждой, чтобы не понять, что все это сфабриковано", — сказала Тимошенко.
Ранее мы информировали, что сегодня ВАКС рассматривал апелляционную жалобу Тимошенко на решение суда.
Также мы сообщали, что 23 января за Тимошенко внесли полную сумму залога, определенную судом.
