Тимошенко резко высказалась о суде над ней

Юлия Тимошенко в зале суда. Фото: Reuters

Сегодня, 26 января, в Высшем антикоррупционном суде состоялось рассмотрение апелляции народного депутата и экс-премьера Юлии Тимошенко. Глава фракции "Батькивщина" назвала суд над ней "политическими репрессиями".

Об этом с места события информирует журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

В понедельник, 26 января, Высший антикоррупционный суд рассмотрел апелляцию Юлии Тимошенко. Она жаловалась на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения.

Во время судебного заседания Тимошенко сказала, что дело против нее "сфабриковано и никакого нарушения закона не было".

По словам нардепа, в материалах дела отсутствует событие преступления.

"И прокурор, и суд четко подтвердили, что никаких денег никому не давали и ни у кого не брали. То есть передачи средств не было — а значит, нет и события преступления", — подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что аудиозапись, предоставленная следствием, имеет расхождения в хронометраже, что, по ее словам, свидетельствует о возможном монтаже.

В то же время лидер "Батькивщины" добавила, что сторона защиты уже предоставила экспертное заключение, подтверждающее фальсификацию материалов дела.

"Хочу просто сказать, что я горжусь своей командой и горжусь каждым украинцем, кто сегодня понимают, что это политические репрессии, и в том числе приехали на этот суд меня поддержать.

Хочу еще раз очень четко сказать и думаю, что все представители средств массовой информации, все, кто присутствовал, вы поняли, что у меня никакого нарушения закона не было.

И что нет никаких оснований возбуждать какие-либо уголовные дела. Здесь надо совсем быть невеждой, чтобы не понять, что все это сфабриковано", — сказала Тимошенко.

Ранее мы информировали, что сегодня ВАКС рассматривал апелляционную жалобу Тимошенко на решение суда.

Также мы сообщали, что 23 января за Тимошенко внесли полную сумму залога, определенную судом.