Україна
Политические репрессии — Тимошенко о деле против нее

Политические репрессии — Тимошенко о деле против нее

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 20:15
Тимошенко резко высказалась о суде над ней
Юлия Тимошенко в зале суда. Фото: Reuters

Сегодня, 26 января, в Высшем антикоррупционном суде состоялось рассмотрение апелляции народного депутата и экс-премьера Юлии Тимошенко. Глава фракции "Батькивщина" назвала суд над ней "политическими репрессиями".

Об этом с места события информирует журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Читайте также:

Тимошенко резко высказалась о деле против нее в суде

В понедельник, 26 января, Высший антикоррупционный суд рассмотрел апелляцию Юлии Тимошенко. Она жаловалась на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения.

Во время судебного заседания Тимошенко сказала, что дело против нее "сфабриковано и никакого нарушения закона не было".

По словам нардепа, в материалах дела отсутствует событие преступления.

"И прокурор, и суд четко подтвердили, что никаких денег никому не давали и ни у кого не брали. То есть передачи средств не было — а значит, нет и события преступления", — подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что аудиозапись, предоставленная следствием, имеет расхождения в хронометраже, что, по ее словам, свидетельствует о возможном монтаже.

В то же время лидер "Батькивщины" добавила, что сторона защиты уже предоставила экспертное заключение, подтверждающее фальсификацию материалов дела.

"Хочу просто сказать, что я горжусь своей командой и горжусь каждым украинцем, кто сегодня понимают, что это политические репрессии, и в том числе приехали на этот суд меня поддержать.

Хочу еще раз очень четко сказать и думаю, что все представители средств массовой информации, все, кто присутствовал, вы поняли, что у меня никакого нарушения закона не было.

И что нет никаких оснований возбуждать какие-либо уголовные дела. Здесь надо совсем быть невеждой, чтобы не понять, что все это сфабриковано", — сказала Тимошенко.

Ранее мы информировали, что сегодня ВАКС рассматривал апелляционную жалобу Тимошенко на решение суда.

Также мы сообщали, что 23 января за Тимошенко внесли полную сумму залога, определенную судом.

Юлия Тимошенко суд взятка расследование политики судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
