Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дело Юлии Тимошенко — суд рассмотрел апелляционную жалобу

Дело Юлии Тимошенко — суд рассмотрел апелляционную жалобу

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 18:26
Юлия Тимошенко — суд рассмотрел апелляционную жалобу
Юлия Тимошенко в зале суда. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Высший антикоррупционный суд 26 января рассмотрел апелляции народного депутата Юлии Тимошенко. Она жаловалась на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда.

Реклама
Читайте также:

Решение ВАКС по делу Тимошенко

Сегодня ВАКС рассматривал апелляционную жалобу Юлии Тимошенко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения. Частично суд удовлетворил апелляцию депутата.

Так, отменили запрет на общение с народными депутатами и позволили покидать пределы Киевской области.

В то же время суд отклонил апелляцию относительно залога в 33 млн грн. Прокурор, в свою очередь, просил увеличить размер залога до 50 млн грн и применить электронный браслет, однако эти требования не поддержали.

Напомним, 23 января за Юлию Тимошенко внесли залог в 33,3 млн гривен. Ее обвиняют в подкупе народных депутатов с целью голосования.

Ранее депутат жаловалась, что не может внести залог из-за заблокированных счетов. Тимошенко утверждает, что ее имущество не содержит никакой тайны и полностью задекларировано.

Юлия Тимошенко Киев суд подозрение народные депутаты арест
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации