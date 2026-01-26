Юлия Тимошенко — суд рассмотрел апелляционную жалобу

Юлия Тимошенко в зале суда. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Высший антикоррупционный суд 26 января рассмотрел апелляции народного депутата Юлии Тимошенко. Она жаловалась на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда.

Реклама

Читайте также:

Решение ВАКС по делу Тимошенко

Сегодня ВАКС рассматривал апелляционную жалобу Юлии Тимошенко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения. Частично суд удовлетворил апелляцию депутата.

Так, отменили запрет на общение с народными депутатами и позволили покидать пределы Киевской области.

В то же время суд отклонил апелляцию относительно залога в 33 млн грн. Прокурор, в свою очередь, просил увеличить размер залога до 50 млн грн и применить электронный браслет, однако эти требования не поддержали.

Напомним, 23 января за Юлию Тимошенко внесли залог в 33,3 млн гривен. Ее обвиняют в подкупе народных депутатов с целью голосования.

Ранее депутат жаловалась, что не может внести залог из-за заблокированных счетов. Тимошенко утверждает, что ее имущество не содержит никакой тайны и полностью задекларировано.