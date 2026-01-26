Юлія Тимошенко — суд розглянув апеляційну скаргу

Юлія Тимошенко в залі суду. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Вищий антикорупційний суд 26 січня розглянув апеляції народної депутатки Юлії Тимошенко. Вона скаржилась на рішення суду першої інстанції щодо обрання їй запобіжного заходу.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет із зали суду.

Реклама

Читайте також:

Рішення ВАКС щодо справи Тимошенко

Сьогодні ВАКС розглядав апеляційну скаргу Юлії Тимошенко на рішення суду першої інстанції щодо обрання їй запобіжного заходу. Частково суд задовольнив апеляцію депутатки.

Реклама

Так, скасували заборону на спілкування з народними депутатами та дозволили покидати межі Київської області.

Водночас суд відхилив апеляцію щодо застави у 33 млн грн. Прокурор, своєю чергою, просив збільшити розмір застави до 50 млн грн та застосувати електронний браслет, однак ці вимоги не підтримали.

Реклама

Нагадаємо, 23 січня за Юлію Тимошенко внесли заставу у 33,3 млн гривень. Її обвинувачують у підкупі народних депутатів з метою голосування.

Раніше депутатка скаржилася, що не може внести заставу через заблоковані рахунки. Тимошенко стверджує, що її майно не містить жодної таємниці й повністю задеклароване.