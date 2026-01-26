Відео
Головна Новини дня Політичні репресії — Тимошенко про справу проти неї

Політичні репресії — Тимошенко про справу проти неї

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:15
Тимошенко різко висловилася про суд над нею
Юлія Тимошенко у залі суду. Фото: Reuters

Сьогодні, 26 січня, у Вищому антикорупційному суді відбувся розгляд апеляції народної депутатки та експрем'єрки Юлії Тимошенко. Глава фракції "Батьківщина" назвала суд над нею "політичними репресіями".

Про це з місця події інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Тимошенко різко висловилася про справу проти неї у суді

У понеділок, 26 січня, Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію Юлії Тимошенко. Вона скаржилась на рішення суду першої інстанції щодо обрання їй запобіжного заходу.

Під час судового засідання Тимошенко сказала, що справу проти неї "сфабриковано і жодного порушення закону не було".

За словами нардепки, в матеріалах справи відсутня подія злочину.

"І прокурор, і суд чітко підтвердили, що ніяких грошей нікому не давали й ні в кого не брали. Тобто передачі коштів не було — а значить, немає і події злочину", — наголосила Тимошенко.

Крім того, вона зазначила, що аудіозапис, наданий слідством, має розбіжності у хронометражі, що, за її словами, свідчить про можливий монтаж.

Водночас лідерка "Батьківщини" додала, що сторона захисту вже надала експертний висновок, який підтверджує фальсифікацію матеріалів справи.

"Хочу просто сказати, що я пишаюся своєю командою і пишаюся кожним українцем, хто сьогодні розуміють, що це політичні репресії, і в тому числі приїхали на цей суд мене підтримати.

Хочу ще раз дуже чітко сказати й думаю, що всі представники засобів масової інформації, всі, хто був присутній, ви зрозуміли, що у мене ніякого порушення закону не було.

І що немає ніяких підстав порушувати будь-які кримінальні справи. Тут треба зовсім бути невігласом, щоб не зрозуміти, що все це сфабриковано", — сказала Тимошенко.

Раніше ми інформували, що сьогодні ВАКС розглядав апеляційну скаргу Тимошенко на рішення суду.

Також ми повідомляли, що 23 січня за Тимошенко внесли повну суму застави, визначену судом.

Юлія Тимошенко суд хабар розслідування політики судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
