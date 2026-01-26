Тимошенко різко висловилася про суд над нею

Юлія Тимошенко у залі суду. Фото: Reuters

Сьогодні, 26 січня, у Вищому антикорупційному суді відбувся розгляд апеляції народної депутатки та експрем'єрки Юлії Тимошенко. Глава фракції "Батьківщина" назвала суд над нею "політичними репресіями".

У понеділок, 26 січня, Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію Юлії Тимошенко. Вона скаржилась на рішення суду першої інстанції щодо обрання їй запобіжного заходу.

Під час судового засідання Тимошенко сказала, що справу проти неї "сфабриковано і жодного порушення закону не було".

За словами нардепки, в матеріалах справи відсутня подія злочину.

"І прокурор, і суд чітко підтвердили, що ніяких грошей нікому не давали й ні в кого не брали. Тобто передачі коштів не було — а значить, немає і події злочину", — наголосила Тимошенко.

Крім того, вона зазначила, що аудіозапис, наданий слідством, має розбіжності у хронометражі, що, за її словами, свідчить про можливий монтаж.

Водночас лідерка "Батьківщини" додала, що сторона захисту вже надала експертний висновок, який підтверджує фальсифікацію матеріалів справи.

"Хочу просто сказати, що я пишаюся своєю командою і пишаюся кожним українцем, хто сьогодні розуміють, що це політичні репресії, і в тому числі приїхали на цей суд мене підтримати.

Хочу ще раз дуже чітко сказати й думаю, що всі представники засобів масової інформації, всі, хто був присутній, ви зрозуміли, що у мене ніякого порушення закону не було.

І що немає ніяких підстав порушувати будь-які кримінальні справи. Тут треба зовсім бути невігласом, щоб не зрозуміти, що все це сфабриковано", — сказала Тимошенко.

Раніше ми інформували, що сьогодні ВАКС розглядав апеляційну скаргу Тимошенко на рішення суду.

Також ми повідомляли, що 23 січня за Тимошенко внесли повну суму застави, визначену судом.