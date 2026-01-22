Выступление Зеленского в Давосе 22 января — главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

В четверг, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум. Во время своего выступления в Давосе украинский лидер сделал ряд важных заявлений и призывов, в частности он раскритиковал Европу и пророссийских политиков.

Новини.LIVE собрали ключевые заявления Владимира Зеленского, звучавшие в Давосе в четверг, 22 января.

Зеленский раскритиковал Европу относительно трибунала для Путина

Во время сегодняшнего выступления в Давосе президент Зеленский заявил, что прогресса в создании международного трибунала за агрессию РФ против Украины до сих пор нет.

Он отметил, что Европа не смогла дойти даже до решения относительно места расположения будущего суда.

"Мадуро в суде в Нью-Йорке, но Путин не в суде. На четвертый год войны Путин не только не в суде, но и продолжает бороться за свои активы", — отметил лидер.

А также добавил, что глава Кремля пытается вернуть замороженные в Европе российские активы вместо того, чтобы отвечать за войну, которую он развязал против украинского народа.

Обращение Зеленского к Европе

Зеленский отметил, что за год после его прошлогодней речи Европа так и не сделала решающих шагов в сфере безопасности.

По его мнению, континент много говорит о будущем, но избегает конкретных действий.

Президент напомнил, что еще в прошлом году в Давосе завершал свое выступление словами о необходимости европейской способности к самозащите.

"Еще в прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свою речь словами: "Европа должна знать, как защищаться". Прошел год — и ничего не изменилось. Я снова должен говорить те же слова", — заявил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что Европе не хватает действий.

Зеленский о нефти РФ у берегов ЕС

Во время своего выступления в Давосе Зеленский заявил, что российская нефть продолжает транспортироваться вдоль берегов стран Европы.

Учитывая это, он призвал усилить санкционное давление на Россию, чтобы прекратить финансирование войны.

"Поэтому российскую нефть надо остановить и конфисковать, и продавать в пользу Европы. Почему нет? Если Путин без денег, Европа без войны. Если Европа имеет деньги, тогда она может защитить своих людей", — подчеркнул президент.

Он также добавил, что пока российские танкеры беспрепятственно перевозят нефть, Кремль получает ресурсы для продолжения агрессивной политики.

Зеленский предлагает создать новый союз для защиты Европы

Президент Украины предложил создать "Объединенные вооруженные силы" Европы.

Зеленский отметил, что нынешние механизмы безопасности, включая НАТО, не демонстрируют ожидаемой эффективности в случае прямой агрессии.

"Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто будет отвечать?", — спросил он.

По словам президента, такие силы могли бы стать реальным щитом для всего Европейского континента и обеспечить быструю и скоординированную реакцию на любую угрозу.

В своей речи Зеленский отметил, что Европа должна знать, как себя защитить.

Зеленский о готовности документов об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документы об окончании полномасштабной войны России против Украины почти готовы. Однако, по его словам, к этому должна быть готова также и Россия.

"Документы по завершению войны почти готовы", — сказал лидер.

А также добавил, что украинская и американская команды работают почти ежедневно над гарантиями безопасности и Украина работает "абсолютно честно и с полной преданностью".

Зеленский о возможностях РФ изготавливать ракеты и БпЛА ежедневно

Зеленский ответил, сколько баллистических ракет и дронов Россия производит ежедневно. По его информации, речь идет о 500 БпЛА и десятках ракет.

"Россия ежедневно производит около 500 дронов и десятки баллистических ракет", — проинформировал Зеленский.

В то же время он отметил, что в Украине уже есть системы защиты и реализуется эффективная идея с дронами-перехватчиками. Однако пока имеющихся мощностей недостаточно.

Зеленский назвал ежемесячные потери России на фронте

Президент Зеленский сообщил, что динамика потерь российской армии на поле боя существенно возросла по сравнению с 2025 годом.

"В прошлом году в эти месяцы было около 15 тысяч. Поэтому Россия не думает об этом, а мы об этом думаем. Мы думаем, как они проигрывают и сколько солдат теряют. Мы знаем, что они мобилизуют 40-43 тысячи в месяц и начинают терять 45 тысяч. Из этих 43 тысяч нужно знать, что около 10-15% сбежали, а некоторые ранены. Но их армия перестала расти. Это важно", — отметил президент.

Кроме того, он добавил, что сейчас единственным способом для Путина изменить ситуацию является объявление еще более масштабной мобилизации.

Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу в ОАЭ

Во время выступления в Давосе Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России.

По его словам, она может состояться уже завтра, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Надеюсь, Эмираты об этом знают. Иногда мы получаем такие сюрпризы с американской стороны", — отметил Зеленский.

А также добавил, что на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты поедет вся украинская группа.

"Завтра на "трехстороннюю встречу" едет вся украинская группа — Умеров, Буданов, Кислица, Арахамия и Гнатов", — сообщил Зеленский.

Зеленский о членстве Украины в "Совете мира"

Зеленский заявил, что Украина вступит в "Совет мира", но после окончания полномасштабной войны.

По словам лидера, Украина не может быть в "Совете мира" вместе с Россией и Беларусью, пока идет война.

В частности, Зеленский отметил, что если Украина вступит в "Совет мира", то не будет участвовать в урегулировании ситуации в Секторе Газа.

Ранее мы информировали, что во время выступления в Давосе Зеленский раскритиковал инициативу Трампа — "Совет мира".

Напомним, что лидер США назвал перечень стран, вошедших в первую группу членов "Совета мира".