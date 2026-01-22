Виступ Зеленського у Давосі 22 січня — головні тези

Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

У четвер, 22 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум. Під час свого виступу у Давосі український лідер зробив низку важливих заяв та закликів, зокрема він розкритикував Європу та проросійських політиків.

Новини.LIVE зібрали ключові заяви Володимира Зеленського, що лунали у Давосі у четвер, 22 січня.

Зеленський розкритикував Європу щодо трибуналу для Путіна

Під час сьогоднішнього виступу у Давосі президент Зеленський заявив, що прогресу у створенні міжнародного трибуналу за агресію РФ проти України досі немає.

Він наголосив, що Європа не змогла дійти навіть до рішення щодо місця розташування майбутнього суду.

"Мадуро в суді в Нью-Йорку, але Путін не в суді. На четвертий рік війни Путін не лише не в суді, а й продовжує боротися за свої активи", — зауважив лідер.

А також додав, що глава Кремля намагається повернути заморожені в Європі російські активи замість того, щоб відповідати за війну, яку він розв'язав проти українського народу.

Звернення Зеленського до Європи

Зеленський наголосив, що за рік після його торішньої промови Європа так і не зробила вирішальних кроків у сфері безпеки.

На його думку, континент багато говорить про майбутнє, але уникає конкретних дій.

Президент нагадав, що ще минулого року в Давосі завершував свій виступ словами про необхідність європейської здатності до самозахисту.

"Ще минулого року тут, в Давосі, я закінчив свою промову словами: "Європа має знати, як захищатися". Минув рік — і нічого не змінилось. Я знову маю казати ті самі слова", — заявив Зеленський.

Крім того, він зауважив, що Європі бракує дій.

Зеленський про нафту РФ біля берегів ЄС

Під час свого виступу у Давосі Зеленський заявив, що російська нафта продовжує транспортуватися вздовж берегів країн Європи.

З огляду на це він закликав посилити санкційний тиск на Росію, щоб припинити фінансування війни.

"Тому російську нафту треба зупинити й конфіскувати, і продавати на користь Європі. Чому ні? Якщо Путін без грошей, Європа без війни. Якщо Європа має гроші, тоді вона може захистити своїх людей", — наголосив президент.

Він також додав, що поки російські танкери безперешкодно перевозять нафту, Кремль отримує ресурси для продовження агресивної політики.

Зеленський пропонує створити новий союз для захисту Європи

Президент України запропонував створити "Об'єднані збройні сили" Європи.

Зеленський зазначив, що нинішні механізми безпеки, включно з НАТО, не демонструють очікуваної ефективності у разі прямої агресії.

"Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відповідатиме?", — запитав він.

За словами президента, такі сили могли б стати реальним щитом для всього Європейського континенту та забезпечити швидку і скоординовану реакцію на будь-яку загрозу.

У своїй промові Зеленський наголосив, що Європа має знати, як себе захистити.

Зеленський про готовність документів про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документи щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України майже готові. Однак, за його словами, до цього має бути готова також і Росія.

"Документи щодо завершення війни майже готові", — сказав лідер.

А також додав, що українська та американська команди працюють майже щодня над гарантіями безпеки й Україна працює "абсолютно чесно і з повною відданістю".

Зеленський про можливості РФ виготовляти ракети та БпЛА щодня

Зеленський відповів, скільки балістичних ракет і дронів Росія виготовляє щодня. За його інформацією, йдеться про 500 БпЛА та десятки ракет.

"Росія щодня виготовляє близько 500 дронів і десятки балістичних ракет", — поінформував Зеленський.

Водночас він зауважив, що в Україні вже є системи захисту та реалізується ефективна ідея з дронами-перехоплювачами. Однак поки що наявних потужностей недостатньо.

Зеленський назвав щомісячні втрати Росії на фронті

Президент Зеленський повідомив, що динаміка втрат російської армії на полі бою суттєво зросла у порівнянні з 2025 роком.

"Минулого року в ці місяці було близько 15 тисяч. Тож Росія не думає про це, а ми про це думаємо. Ми думаємо, як вони програють і скільки солдатів втрачають. Ми знаємо, що вони мобілізують 40-43 тисячі на місяць і починають втрачати 45 тисяч. З цих 43 тисяч потрібно знати, що близько 10-15% втекли, а деякі поранені. Але їхня армія перестала зростати. Це важливо", — зазначив президент.

Крім того, він додав, що нині єдиним способом для Путіна змінити ситуацію є оголошення ще масштабнішої мобілізації.

Зеленський анонсував тристоронню зустріч в ОАЕ

Під час виступу у Давосі Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії.

За його словами, вона може відбутися вже завтра, 23 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Сподіваюся, Емірати про це знають. Іноді ми отримуємо такі сюрпризи з американського боку", — зауважив Зеленський.

А також додав, що на переговори в Об'єднані Арабські Емірати поїде вся українська група.

"Завтра на "тристоронню зустріч" їде вся українська група — Умєров, Буданов, Кислиця, Арахамія та Гнатов", — поінформував Зеленський.

Зеленський про членство України в "Раді миру"

Зеленський заявив, що Україна вступить до "Ради миру", але після закінчення повномасштабної війни.

За словами лідера, Україна не може бути в "Раді миру" разом з Росією та Білоруссю, допоки триває війна.

Зокрема, Зеленський зауважив, що якщо Україна вступить до "Ради миру", то не братиме участі у врегулюванні ситуації в Секторі Гази.

Нагадаємо, що лідер США назвав перелік країни, що увійшли до першої групи членів "Ради миру".