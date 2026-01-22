Зеленський сказав, коли Україна вступить до Ради миру Трампа

термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вступить до Ради миру американського лідера Дональда Трампа після закінчення війни. За його словами, поки тривають бойові дії Україна не може бути в одній компанії з Росією та Білоруссю.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами в Давосі в четвер, 22 січня.

Водночас президент зазначив, що очікує участі Ради миру в моніторингу лінії розмежування після завершення війни — разом із США або іншими партнерами, а також у наданні гарантій безпеки для України.

Зеленський додав, що в разі вступу до Ради миру Київ не братиму участь у врегулюванні ситуації в Секторі Гази.

