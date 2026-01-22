Видео
Зеленский анонсировал членство Украины в Совете мира — когда

Дата публикации 22 января 2026 18:50
Зеленский сказал, когда Украина вступит в Совет мира Трампа
срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в Совет мира американского лидера Дональда Трампа после окончания войны. По его словам, пока продолжаются боевые действия Украина не может быть в одной компании с Россией и Беларусью.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в Давосе в четверг, 22 января.

Читайте также:

В то же время президент отметил, что ожидает участия Совета мира в мониторинге линии разграничения после завершения войны - вместе с США или другими партнерами, а также в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Зеленский добавил, что в случае вступления в Совет мира Киев не будет участвовать в урегулировании ситуации в Секторе Газа.

Новость дополняется...

Совет мира
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
