Гуманитарная катастрофа в Олешках: что происходит в оккупированном городе

Разрушенные дома в Олешках. Фото: Суспільне

В временно оккупированных Олешках в Херсонской области гуманитарная ситуация в течение последних месяцев продолжает ухудшаться. Около двух тысяч человек остаются без стабильного доступа к воде, еде, электроэнергии и возможности безопасно выехать из города. Среди тех, кто до сих пор находится в Олешках, около 40 детей, а большинство взрослого населения составляют пожилые люди и люди с инвалидностью.

Новини.LIVE собрали всю известную на данный момент информацию о ситуации в городе.

Реклама

Олешки под оккупацией: без света, газа и воды

Олешки находятся под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. По данным главы Олешковской городской военной администрации Татьяны Гасаненко, громада уже четыре года живет без газоснабжения и электроэнергии.

Отдельной проблемой стала вода. После подрыва Каховской гидроэлектростанции в 2023 году в городе исчез централизованный источник питьевой воды. К осени 2026 года отсутствие базовых коммунальных услуг соединилось с дефицитом продовольствия и ограничениями на передвижение гражданского населения.

Вид с дрона на разрушенные Олешки. Фото: кадр из видео 34-й ОБрМП, Суспільне.

По словам народного депутата Сергея Козыря, люди ещё зимой были вынуждены набирать воду из труб отопления. Он также рассказывал, что из-за нехватки продуктов жители начали выращивать еду прямо в квартирах — в частности, картофель и другие овощи.

Читайте также:

Попытки украинцев выехать из города

Одной из главных проблем для жителей стало то, что они не могут безопасно покинуть Олешки.

Украинская сторона, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, предлагала несколько вариантов эвакуации гражданских лиц из города и прилегающих населенных пунктов. Среди них — прекращение боевых действий в районе на сутки, чтобы обеспечить организованный выезд людей, а также сухопутный коридор на территорию, находящуюся под контролем российских войск.

По словам Лубинца, украинская сторона поддерживала эти сценарии и вела соответствующие переговоры. Однако договориться не удалось.

По состоянию на середину лета на этой территории оставались около 6000 гражданских лиц, среди которых примерно 200 детей. Речь шла не только об Олешках, но и еще о пяти населенных пунктах общины, где также не хватало еды и медикаментов.

Впоследствии отдельным людям удалось покинуть город самостоятельно. По данным Олешковской МВА, небольшая группа из 10–12 человек прошла пешком около 23–25 километров через заминированную территорию в направлении Раденска.

После того как российские военные узнали об этом маршруте, прилегающие поля и дороги, по словам Татьяны Гасаненко, были дополнительно заминированы. Таким образом, возможность самостоятельного выхода из Олешок фактически исчезла.

В то же время представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников сообщал, что в конце лета ещё одна группа из 11 человек вышла в направлении Раденска. После этого, по его словам, информации об их дальнейшей судьбе не поступало.

В Олешках сложилась крайне сложная ситуация с едой и лекарствами

В сентябре украинские чиновники начали публично говорить о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в течение месяца в город блокировалась доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. По его словам, в Олешках, где до полномасштабного вторжения проживало около 24 тысяч человек, на тот момент оставалось примерно 2000 жителей.

Сибига также сообщил об отсутствии в городе электро- и газоснабжения. По его словам, жители ищут остатки продуктов и собирают траву, чтобы выжить. Отдельной опасностью он назвал атаки российских FPV-дронов на гражданских лиц.

Квартиры, где живут мирные жители. Фото: кадр из видео 34-й ОБрМП, Суспільне.

Украина призвала создать гуманитарный коридор для доставки помощи и эвакуации гражданских лиц. По словам Сибиги, к этой работе были готовы присоединиться международные гуманитарные организации и Международный комитет Красного Креста, однако, по его утверждению, российская сторона не предоставила необходимого доступа к оккупированной территории.

Ситуация с медицинской помощью критическая

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Ранок.LIVE рассказал, что на весь город в больнице остаются лишь четыре врача, которые из-за нехватки медикаментов могут оказывать только первичную помощь.

Также погибших в Олешках складывают в подвале больницы.

Люди начинают выращивать еду там, где это возможно

К концу сентября проблема с продовольствием стала еще острее.

По словам Сергея Козыря, местные жители стараются как можно реже выходить из домов из-за минной опасности. В то же время часть продуктов они пытаются выращивать самостоятельно, даже в квартирах.

Козырь рассказывал, что люди используют любые возможности для получения еды и воды. По его словам, воду из батарей спускали ещё прошлой зимой, а российские военные, по его утверждению, не позволяют гражданским свободно покидать город.

Начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин 24 сентября сообщил, что в Олешках осталось менее двух тысяч человек. Всего в подобных условиях на оккупированном левобережье Херсонской области, по его словам, находились около семи тысяч гражданских лиц.

Прокудин заявил, что российские военные не дают людям уехать. В то же время украинские волонтеры из Save Ukraine помогают эвакуировать жителей небольшими группами.

Он также сообщил о телах людей, которые, по его словам, лежат на улицах без погребения. Параллельно украинская сторона пытается доставлять жителям лекарства и продукты с помощью дронов.

Украина доставляет в Олешки продукты с помощью дронов

По данным Херсонской областной государственной администрации, систематическая доставка продовольствия в Олешки с помощью беспилотников ведется с марта 2026 года.

К операциям привлекались подразделения 11-й бригады Национальной гвардии Украины, 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" и другие украинские воинские формирования.

Украинские дроны доставляют еду в Олешки. Фото: Херсонская ОВА

Одна из последних операций стала одной из крупнейших. По словам Александра Прокудина, военным удалось доставить около четырёх тонн продуктов в 100 определённых точек в Олешках.

Однако доставить помощь всем жителям невозможно. По данным ОВА, российские военные пытаются препятствовать работе украинских дронов, сбивают беспилотники с продуктами, а также забирают доставленную еду.

Прокудин заявил, что жителей, получающих гуманитарные посылки, российские военные могут задерживать, избивать и удерживать.

27 сентября представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников подтвердил, что российские военные забирают у людей помощь, которую удается доставить украинскими дронами. Точно определить, сколько жителей получили продукты, по его словам, невозможно. В то же время есть свидетельства того, что часть помощи люди забирали, а затем её отбирали российские военные.

Попытки доставить помощь на автомобилях также закончились неудачей

Украинская сторона пыталась доставлять продукты в Олешки не только с помощью беспилотников. По словам Толоконникова, в конце лета четыре микроавтобуса пытались завезти помощь в город. Российские военные атаковали автомобили с помощью дронов, после чего машины подорвались на минах. После этого, по словам представителя Херсонской ОГА, новых попыток доставки помощи на автомобилях не было.

При этом объёмы и частота доставки гуманитарной помощи в город после огласки не увеличились.

В Олешках почти исчез рынок

27 сентября журналист Олег Батурин сообщил о беседах с жителями Олешек, которые одними из последних в этом году смогли выехать из города.

По словам его собеседников, местный рынок фактически исчез. Продукты почти невозможно купить — их можно только обменять.

Жители также рассказывали о случаях смерти от голода. Из-за отсутствия еды люди собирают портулак на огородах, варят его и едят. При этом они почти постоянно находятся дома из-за опасности на улице, а мобильная связь в городе работает нестабильно.

В то же время информацию о том, что жители Олешек якобы массово едят собак или крыс, собеседники журналиста не подтвердили. Из-за плохой связи, заминированных дорог, разрушенной инфраструктуры и постоянной опасности люди могут не знать, что происходит в других частях города.

Что происходит с детьми в Олешках

По состоянию на 28 сентября в самих Олешках оставались около 40 детей.

По данным Татьяны Гасаненко, в целом на временно оккупированной части Олешковской общины находится около 180 несовершеннолетних. Подавляющее большинство взрослых, оставшихся в городе, — пенсионеры, люди с инвалидностью и те, кто нуждается в постороннем уходе.

Запасов на зиму, по словам Гасаненко, жителям сделать не удалось. Сейчас часть людей питается лишь один раз в день. В тех случаях, когда в семье есть несколько ложек крупы или несколько картофелин, этого может хватить на один прием пищи.

Пять населенных пунктов общины уничтожены

Гуманитарная ситуация касается не только Олешек. По данным Олешковской МВА, пять населенных пунктов общины полностью уничтожены, и там не осталось людей. Еще три села разрушены примерно на 80%.

В других населенных пунктах общины продовольственная ситуация несколько лучше, чем в Олешках, однако запасов на зиму там также нет.

По состоянию на 28 сентября эвакуация фактически невозможна

По состоянию на 28 сентября в Олешках остаются около двух тысяч человек. Татьяна Гасаненко уточнила, что говорить о просто "затрудненной" эвакуации уже нельзя. По её словам, после минирования маршрутов выезд из города фактически стал невозможным.

Город остается без электроэнергии, газа и воды. Самой острой проблемой является нехватка продуктов, а возможности эвакуации и доставки помощи остаются ограниченными.

В то же время Александр Прокудин заявил, что приближение зимы может еще больше ухудшить положение гражданского населения. По его словам, сейчас часть людей еще держится благодаря урожаю, который удалось собрать ранее, однако с началом холодов ситуация может стать значительно сложнее.

Как писали Новини.LIVE, Херсон может остаться без отопления зимой из-за повреждений генерирующих мощностей и постоянных российских обстрелов. Теплосети города пока готовы к работе, однако ремонт поврежденного оборудования затруднен из-за ситуации с безопасностью. По словам заместителя председателя Херсонской ОВА Александра Толоконникова, возможность стабильно подавать тепло будет зависеть от того, как РФ будет обстреливать город.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что наибольший риск остаться без тепла имеют прифронтовые регионы, в частности Херсонская, Черниговская и Сумская области. Отдельные угрозы он видит для Одесской области из-за её энергодефицита и возможных ударов по тепловым электростанциям и подстанциям. Также эксперт назвал Киев одним из регионов с высоким риском проблем с теплоснабжением в случае выхода из эксплуатации столичных ТЭЦ.