Козырь рассказал, как выживают люди в оккупированных Олешках

Народный депутат Сергей Козырь. Фото: facebook.com/sergij.kozir.87451

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области местные жители вынуждены выращивать продукты в квартирах, а зимой сливали воду из труб отопления. Ситуация сейчас сложная, что подтвердил народный депутат Украины Сергей Козырь.

Катастрофическая гуманитарная ситуация в городе продолжается уже более полугода. Об этом Козырь заявил в эфире проекта Ранок.LIVE, передает портал Новини.LIVE.

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Люди выживают в оккупированных Олешках

По словам Козыря, местные жители стараются как можно реже покидать свои дома из-за минной опасности. При этом в условиях нехватки продовольствия люди начали выращивать еду непосредственно в квартирах.

"В Киеве или в других городах мы можем увидеть цветы, а люди там выращивают продукты, картофель или что-то другое, чтобы просто выжить. Воду из батарей сливали еще прошлой зимой", — рассказал Козырь.

Народный депутат утверждает, что россияне не позволяют гражданским свободно покидать город. Поэтому население фактически оказалось в заложниках ситуации и вынуждено выживать в условиях гуманитарной катастрофы.

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Козырь также добавил, что российские военные используют гражданское население в качестве прикрытия, а под видом доставки продовольствия в город оккупанты перевозят вооружение, которое впоследствии используют для обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области.

Козырь призвал международные организации вмешаться

Народный депутат считает, что к решению ситуации должны активнее подключиться международные гуманитарные организации. Парламентарий подчеркнул, что речь идет прежде всего о жизни и базовых потребностях гражданского населения.

"Нужно, чтобы международные организации подключились, речь уже идет не о военных действиях или чем-то другом, речь уже идет о здравом смысле, гуманизме. Потому что людям не дают выезжать оттуда, используют их как заложников", — подчеркнул Козырь.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об обращении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций к Папе Римскому Льву XIV из-за ситуации в оккупированных Олешках.

Также Новини.LIVE писал о сложной ситуации с эвакуацией гражданских из Олешек. По словам начальницы ГВА Татьяны Гасаненко, непосредственно в городе могут оставаться от двух до трех тысяч человек, преимущественно пожилых людей и людей с инвалидностью.