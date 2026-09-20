Козир розповів, як виживають люди в окупованих Олешках

Народний депутат Сергій Козир. Фото: facebook.com/sergij.kozir.87451

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині місцеві жителі змушені вирощувати продукти у квартирах, а взимку спускали воду з труб опалення. Ситуація наразі складна, що підтвердив народний депутат України Сергій Козир.

Катастрофічна гуманітарна ситуація у місті триває вже понад пів року. Про це Козир заявив в ефірі проєкту Ранок.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

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Люди виживають в окупованих Олешках

За словами Козиря, місцеві жителі намагаються якомога рідше залишати свої помешкання через мінну небезпеку. При цьому в умовах нестачі продовольства люди почали вирощувати їжу безпосередньо у квартирах.

"У Києві або в інших містах ми можемо побачити квіти, а люди там вирощують харчі, картоплю або щось інше для того, щоб просто вижити. Воду із батарей спускали ще минулої зими", — розповів Козир.

Народний депутат стверджує, що росіяни не дозволяють цивільним вільно залишати місто. Тому населення фактично опинилося в заручниках ситуації та змушене виживати в умовах гуманітарної катастрофи.

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Козир також додав, що російські військові використовують цивільне населення як прикриття, а під виглядом доставки продовольства до міста окупанти перевозять озброєння, яке надалі використовують для обстрілів підконтрольної Україні частини Херсонщини.

Козир закликав міжнародні організації втрутитися

Народний депутат вважає, що до вирішення ситуації мають активніше долучитися міжнародні гуманітарні організації. Парламентар наголосив, що йдеться насамперед про життя та базові потреби цивільного населення.

"Потрібно міжнародникам включитися, вже йде питання не про військові дії або щось інше, вже йде питання здорового глузду, гуманізму. Тому що людям не дають виїжджати звідти, використовують їх як заручників", — наголосив Козир.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до Папи Римського Лева XIV через ситуацію в окупованих Олешках.

Також Новини.LIVE писав про складну ситуацію з евакуацією цивільних з Олешок. За словами начальниці МВА Тетяни Гасаненко, безпосередньо в місті можуть залишатися від двох до трьох тисяч людей, переважно літніх та людей з інвалідністю.