До 200 дронів на день: як РФ атакує фермерів Херсонщини

Фермери працюють у полі. Ілюстративне фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України/Facebook

Для аграріїв прифронтової Херсонщини російські дрони стали головною загрозою під час роботи в полі. Безпілотники атакують людей і техніку, палять комбайни та знищують урожай. Біля одного з господарств можуть фіксувати до 200 БпЛА на день.

Про це розповів голова Асоціації фермерів Херсонщини Віктор Гордієнко у розслідуванні "Нашої справи" журналістки Новини.LIVE Діани Лановець.

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Як росіяни атакують фермерів на Херсонщині

Віктор Гордієнко розповів, що нині для аграріїв регіону основною проблемою стали дронові атаки. За його словами, питання замінування полів уже не є настільки актуальним, як раніше.

Голова Асоціації фермерів Херсонщини зазначив, що біля його господарства можуть фіксувати до 200 дронів на день. Внаслідок російських атак уже знищено близько 80% його пшениці.

Частину врожаю, яка вціліла, фермери не можуть зібрати через постійну небезпеку.

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"З замінуванням проблеми сьогодні на 90% немає. Проблема сьогодні одна — це дрони, дронові атаки, які щодня знищують комбайни, техніку, вбивають людей...", — зазначив Гордієнко.

Фермери стали "ППО" для своїх господарств

Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук зазначив, що до повномасштабної війни фермери займалися вирощуванням пшениці, соняшнику та овочів.

Однак через війну аграріям спочатку довелося самостійно вчитися розміновувати поля. Тепер вони фактично стали ще й "ППО" для власних господарств та громад, збиваючи FPV-дрони.

Загибель батька Віктора Гордієнка

Від російського дронового удару загинув Герой України Олександр Гордієнко — батько Віктора. До останнього він працював у полі.

За словами Віктора, росіяни полювали на його батька близько двох років. За цей час Олександр особисто збив 200 дронів, які летіли на нього, громаду та інших людей.

Нині Віктор продовжує справу свого батька. Водночас він зазначив, що через постійну небезпеку та недостатню державну підтримку йому вже морально важко продовжувати роботу в полі.

Новини.LIVE інформували, що майже 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель в Україні потребують розмінування, однак частину полів фермери на деокупованих територіях очищували самостійно. За таке розмінування вони не отримали компенсацій, адже виплати передбачені лише за роботи сертифікованих саперів. Водночас у 2026 році на гуманітарне розмінування передбачили 1,7 млрд грн, а цього року за програмою 100% компенсації уклали лише 31 договір на близько 4900 гектарів.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці серпня 2026 року міжнародні партнери підтвердили виділення близько 10,5 млн доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників із прифронтових регіонів. Кошти також спрямують на придбання необхідного обладнання, тоді як Україна зі Світовим банком опрацьовує залучення ще 25 млн доларів для розширення підтримки. Допомога має частково вирішити проблему зі зберіганням урожаю, яка виникла, зокрема, через ускладнення з його експортом.