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Головна Новини дня Мільярди на розмінування, а фермери без компенсацій: розслідування Наша справа

Мільярди на розмінування, а фермери без компенсацій: розслідування Наша справа

Ua ru
4 вересня 2026 22:35
Ексклюзив
Розслідування "Наша справа»: чому фермери не отримують компенсацій за розмінування
Розмінування територій. Фото: ДСНС

Майже 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель в Україні потребують розмінування. Поки держава створювала необхідні механізми, фермери на деокупованих територіях часто самостійно очищували поля від мін і повертали їх до роботи. Водночас компенсації за таке розмінування вони не отримали.

Про це стало відомо з сюжету "Наша справа" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Чому фермери залишаються без компенсацій

Майже 470 тисяч гектарів української сільськогосподарської землі потребують розмінування. Але поки держава розробляла правила та процедури, фермери на деокупованих територіях не могли чекати роками.

Вони самостійно очищували поля, знаходили та вивозили протитанкові міни, відновлювали господарства й знову сіяли. Втім за свою роботу держава їм не компенсувала жодної гривні.

За самостійне розмінування держава виплачує компенсацію лише у випадку залучення сертифікованих саперів. Тож юридичного підтвердження безпечності таких земель фермери не мають.

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Водночас держава вже має програму, яка передбачає 100% компенсацію вартості гуманітарного розмінування. Але цього року за нею уклали лише 31 договір на близько 4900 гектарів — приблизно 1% від усіх замінованих фермерських земель.

На 2026 рік на гуманітарне розмінування передбачено 1,7 млрд грн. Окремо Україна отримує значне міжнародне фінансування.

Але Рахункова палата виявляє проблеми з ефективністю використання коштів, а повноваження у сфері протимінної діяльності залишаються розподіленими між багатьма державними структурами.

Тим часом з'являються й кримінальні схеми. Зокрема, ДБР повідомляло про можливе фіктивне розмінування 122 гектарів на Херсонщині на суму понад 6 млн грн.

А для самих фермерів загроза не зникає навіть після розмінування. Російські дрони продовжують атакувати господарства, палити врожай і техніку та вбивати людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні продовжили пільговий період оформлення обов’язкового державного сертифіката для працівників, які доглядають за худобою, перевозять її або працюють на підприємствах із забою. Також спростили процедуру отримання документа.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські фермери зіткнулися зі зниженням цін на ранню картоплю через хороший урожай. Експерти радять аграріям не поспішати з продажем продукції.

сільське господарство компенсація фермери розмінування агросектор
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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