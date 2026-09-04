Расследование "Наша справа": почему фермеры не получают компенсации за разминирование

Разминирование территорий. Фото: ГСЧС

Почти 470 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Украине нуждаются в разминировании. Пока государство создавало необходимые механизмы, фермеры на деоккупированных территориях часто самостоятельно очищали поля от мин и возвращали их в строй. В то же время компенсации за такое разминирование они не получили.

Об этом стало известно из сюжета "Наша справа" на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Почему фермеры остаются без компенсаций

Почти 470 тысяч гектаров украинских сельскохозяйственных земель нуждаются в разминировании. Но пока государство разрабатывало правила и процедуры, фермеры на деоккупированных территориях не могли ждать годами.

Они самостоятельно очищали поля, находили и вывозили противотанковые мины, восстанавливали хозяйства и снова сеяли. Впрочем, за свою работу государство им не выплатило ни одной гривны.

За самостоятельное разминирование государство выплачивает компенсацию только в случае привлечения сертифицированных саперов. Поэтому юридического подтверждения безопасности таких земель у фермеров нет.

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В то же время у государства уже есть программа, предусматривающая 100-процентную компенсацию стоимости гуманитарного разминирования. Но в этом году в рамках этой программы было заключено лишь 31 договор на около 4900 гектаров — примерно 1% от всех заминированных фермерских земель.

На 2026 год на гуманитарное разминирование предусмотрено 1,7 млрд грн. Отдельно Украина получает значительное международное финансирование.

Однако Счетная палата выявляет проблемы с эффективностью использования средств, а полномочия в сфере противоминной деятельности по-прежнему распределены между многими государственными структурами.

Между тем появляются и криминальные схемы. В частности, ГБР сообщало о возможном фиктивном разминировании 122 гектаров в Херсонской области на сумму свыше 6 млн грн.

А для самих фермеров угроза не исчезает даже после разминирования. Российские дроны продолжают атаковать хозяйства, сжигать урожай и технику, а также убивать людей.

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