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Главная Новости дня Россия охотится на фермеров Херсонской области: до 200 дронов в день

Россия охотится на фермеров Херсонской области: до 200 дронов в день

Ua ru
6 сентября 2026 10:15
Эксклюзив
До 200 дронов в день: как РФ атакует фермеров Херсонской области
Фермеры работают в поле. Иллюстративное фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины/Facebook

Для аграриев прифронтовой Херсонщины российские дроны стали главной угрозой при работе в поле. Беспилотники атакуют людей и технику, уничтожают комбайны и урожай. Возле одного из хозяйств могут фиксировать до 200 БпЛА в день.

Об этом рассказал председатель Ассоциации фермеров Херсонской области Виктор Гордиенко в расследовании "Нашої справи" журналистки Новини.LIVE Дианы Лановец.

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Как россияне атакуют фермеров в Херсонской области

Виктор Гордиенко рассказал, что сейчас для аграриев региона основной проблемой стали атаки дронов. По его словам, вопрос о заминировании полей уже не так актуален, как раньше.

Председатель Ассоциации фермеров Херсонской области отметил, что возле его хозяйства могут фиксировать до 200 дронов в день. В результате российских атак уже уничтожено около 80% его пшеницы.

Оставшуюся часть урожая фермеры не могут собрать из-за постоянной опасности.

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"С заминированием проблем сегодня на 90% нет. Проблема сегодня одна — это дроны, дроновые атаки, которые ежедневно уничтожают комбайны, технику, убивают людей...", — отметил Гордиенко.

Фермеры стали "ПВО" для своих хозяйств

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук отметил, что до полномасштабной войны фермеры занимались выращиванием пшеницы, подсолнечника и овощей.

Однако из-за войны аграриям сначала пришлось самостоятельно учиться разминировать поля. Теперь они фактически стали ещё и "ПВО" для собственных хозяйств и общин, сбивая FPV-дроны.

Гибель отца Виктора Гордиенко

В результате российского удара с помощью дронов погиб Герой Украины Александр Гордиенко — отец Виктора. До последнего он работал в поле.

По словам Виктора, россияне охотились на его отца около двух лет. За это время Александр лично сбил 200 дронов, которые летели на него, общину и других людей.

Сейчас Виктор продолжает дело своего отца. В то же время он отметил, что из-за постоянной опасности и недостаточной государственной поддержки ему уже морально тяжело продолжать работу в поле.

Новини.LIVE сообщали, что почти 470 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Украине нуждаются в разминировании, однако часть полей фермеры на деоккупированных территориях очищали самостоятельно. За такое разминирование они не получили компенсаций, ведь выплаты предусмотрены только за работы сертифицированных саперов. В то же время в 2026 году на гуманитарное разминирование предусмотрено 1,7 млрд грн, а в этом году по программе 100% компенсации заключили лишь 31 договор на около 4900 гектаров.

Новини.LIVE также сообщали, что в конце августа 2026 года международные партнеры подтвердили выделение около 10,5 млн долларов на временное хранение урожая этого года мелких и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов. Средства также будут направлены на приобретение необходимого оборудования, в то время как Украина совместно с Всемирным банком прорабатывает вопрос о привлечении еще 25 млн долларов для расширения поддержки. Эта помощь должна частично решить проблему хранения урожая, возникшую, в частности, из-за сложностей с его экспортом.

сельское хозяйство обстрелы Херсонская область фермеры аграрии война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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