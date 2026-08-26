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Партнеры выделят 10,5 млн на хранение урожая прифронтовых аграриев

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 13:36
Корецкий: партнеры выделят 10,5 млн для аграриев Украины
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Корецкий/Facebook

Международные партнеры подтвердили выделение около 10,5 млн долларов на поддержку мелких и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов. Средства будут направлены на временное хранение урожая этого года и приобретение необходимого оборудования. В то же время Украина совместно с Всемирным банком работает над возможностью привлечения еще 25 млн долларов для расширения этой поддержки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого, сделанное в среду, 26 августа.

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Прифронтовые аграрии получат 10,5 млн на хранение урожая

По словам Сергея Корецкого, финансирование поможет частично решить проблему хранения урожая для малых и средних агропроизводителей, работающих в прифронтовых регионах.

"Международные партнеры подтвердили выделение около 10,5 млн долларов на временное хранение урожая этого года мелких и средних агропроизводителей, работающих в прифронтовых регионах", — написал премьер.

Корецкий также отметил, что правительство согласовывает с Всемирным банком возможность привлечения дополнительного финансирования. Речь идет ещё о 25 млн долларов, которые планируется направить на расширение поддержки агропроизводителей:

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"В то же время со Всемирным банком мы дорабатываем возможность привлечения ещё $25 млн для расширения этой поддержки".

По словам премьера, средства позволят производителям получить необходимое оборудование и частично решить проблему с хранением урожая. В частности, такая необходимость возникла из-за сложностей с его экспортом.

Корецкий поблагодарил международных партнеров за поддержку украинского агросектора и совместную работу в интересах глобальной продовольственной безопасности. В то же время правительство продолжает переговоры с международными финансовыми организациями и донорами, чтобы увеличить целевую поддержку аграриев, которые несут убытки из-за российского террора в Черноморском регионе.

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Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 23 августа 2026 года премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился в Киеве с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Стороны обсудили укрепление сотрудничества в сферах обороны, энергетики и логистики. Также речь шла о страховании военных рисков и поддержке восстановления социальных и инфраструктурных проектов в Житомирской области.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно Сергей Корецкий сообщил, что правительственная программа по защите критической инфраструктуры и подготовке к зимним вызовам выполнена примерно на 47%. Внутренний аудит выявил отставание от утвержденных графиков, в частности в восстановительных работах в регионах. В то же время ситуация остается под контролем, а за завершение работ уже определены ответственные лица.

Всемирный банк финансовая помощь Украина урожай аграрии Сергей Корецкий
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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