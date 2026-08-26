Корецький: партнери виділять 10,5 млн для аграріїв України

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Корецький/Facebook

Міжнародні партнери підтвердили виділення близько 10,5 млн доларів для підтримки малих і середніх агровиробників із прифронтових регіонів. Кошти спрямують на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю та придбання необхідного обладнання. Водночас Україна зі Світовим банком працює над можливістю залучення ще 25 млн доларів для розширення цієї підтримки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у середу, 26 серпня.

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Прифронтові аграрії отримають 10,5 млн на зберігання врожаю

За словами Сергія Корецького, фінансування допоможе частково вирішити проблему зі зберіганням урожаю для малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах.

"Міжнародні партнери підтвердили виділення близько 10,5 млн доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах", — написав прем'єр.

Корецький також зазначив, що уряд фіналізує зі Світовим банком можливість залучення додаткового фінансування. Йдеться ще про 25 млн доларів, які планують спрямувати на розширення підтримки агровиробників:

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"Водночас зі Світовим банком фіналізуємо можливість залучення ще $25 млн для розширення цієї підтримки".

За словами прем’єра, кошти дозволять виробникам отримати необхідне обладнання та частково вирішити проблему зі зберіганням урожаю. Зокрема, така потреба виникла через ускладнення з його експортом.

Корецький подякував міжнародним партнерам за підтримку українського агросектору та спільну роботу задля глобальної продовольчої безпеки. Водночас уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрат через російський терор у Чорноморському регіоні.

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 23 серпня 2026 року прем’єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся в Києві з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Сторони обговорили посилення співпраці у сферах оборони, енергетики та логістики. Також ішлося про страхування воєнних ризиків і підтримку відбудови соціальних та інфраструктурних проєктів на Житомирщині.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Сергій Корецький повідомив, що урядова програма із захисту критичної інфраструктури та підготовки до зимових викликів виконана приблизно на 47%. Внутрішній аудит виявив відставання від затверджених графіків, зокрема у відновлювальних роботах у регіонах. Водночас ситуація залишається контрольованою, а за завершення робіт уже визначили відповідальних осіб.