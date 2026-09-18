Евакуація з Олешок: глава МВА розповіла про ситуацію

Зруйноване атаками РФ місто Олешки Херсонської області. Фото: 34 окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

В Олешках Херсонської області досі залишаються цивільні, які готові евакуюватися. Точна кількість людей у місті наразі невідома, а цифра у понад 6 тисяч стосується всієї Олешківської громади. Безпечний виїзд ускладнюють замінування, обстріли та атаки російських дронів.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

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Яка наразі ситуація в Олешках

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Олешках та районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей. За його словами, українська сторона проводила переговори з Росією щодо можливої гуманітарної місії та напрацювала алгоритм евакуації цивільних.

До проведення евакуації також був готовий долучитися Міжнародний комітет Червоного Хреста. Українська сторона погодила список цивільних, яких планували вивезти, а Сили безпеки та оборони підготувалися забезпечити режим тиші на час гуманітарної місії.

Водночас Росія досі не підтвердила готовність провести евакуацію. Новини.LIVE звернулися до начальниці Олешківської МВА Тетяни Гасаненко, щоб уточнити, скільки людей може залишатися безпосередньо в місті, хто саме перебуває там та що перешкоджає їхньому безпечному виїзду.

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Скільки людей залишається в Олешках

Тетяна Гасаненко пояснила, що інформація про понад 6 тисяч людей стосується не самого міста Олешки, а всієї громади, до якої входять також навколишні села. Водночас точну кількість цивільних, які нині перебувають у місті, встановити неможливо.

Наразі є така інформація, що в такій доволі небезпечній ситуації в Олешках залишається понад 6 тисяч людей і їх не можуть евакуювати, чи є вона достовірною?

"Ні, це неправильна цифра, дивіться, 6 тисяч людей це в громаді, то в тому числі в окружних селах, тобто 6 тисяч це в громаді. В Олешках 2 тисячі, може бути 2 з половиною, ну може бути й 3. Ми рахуємо просто умовно, там опитуємо людей, кого бачимо на фото, відео, хто кого бачив, чиї знайомі, отаким чином".

Хто залишається в місті

За словами начальниці МВА, відомо про кількість дітей, які залишаються в громаді. Щодо інших категорій людей точного підрахунку провести не вдається. Водночас як зазначає Гасаненко, серед цивільних, які залишилися, переважно люди з інвалідністю та літні люди.

Скільки в громаді може бути приблизно таких категорій, як там дітей, люди похилого віку, маломобільні?

"Дітей ми знаємо, що 47, а інші категорії прорахувати ми не можемо, ніяк не можемо. Але там фактично в основному залишилися люди з інвалідністю, люди похилого віку, тобто там немає таких, знаєте, молодих, вони вже всі виїхали".

Чому люди не можуть виїхати

Гасаненко також пояснила, що говорити про блокування евакуації у вигляді перекритого російськими військовими виїзду некоректно. За її словами, на дорогах немає блокпостів, однак територія міста та прилеглі маршрути щільно заміновані, а цивільні перебувають під загрозою обстрілів і атак безпілотників.

А взагалі от наскільки саме зараз є можливість виїхати, бо наскільки я знаю, там російська сторона блокувала цю евакуацію?

"Тут трохи неправильно розуміється, блокування як такого немає. Тобто є міни, і є обстріли, і є дрони. Тобто жодний блокпост не стоїть і немає такого. Просто все щільну заміновано, кожна дорога, кожне поле, ну все заміновано, щільні замінування. За 4 роки війни стало більше дронів, дрони й так далі. Ось така ситуація. Одна проблема – це велика замінованість і взагалі безпекова ситуація.

У нас є список людей, які готові виїхати в першу хвилину. Але можливості такої немає".

Хто займається можливою евакуацією

Питанням організації можливої евакуації, за словами Гасаненко, займається Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Начальниця МВА зазначила, що адміністрація перебуває з ним у тісному контакті.

А взагалі проводяться якісь такі дії, щоб можна було цих людей, які вже мають бажання, щоб їх можна було якось безпечно евакуювати, якісь там маршрути?

"Цим всім займається Уповноважений з прав людини. Ми з ним були і є в тісному контакті. Просто що зараз ситуація така, що російська сторона грає в мовчанку. Його коментар є, він публічний. Люди, яких треба вивезти першочергово, це діти, це люди з інвалідністю. Але ж домовленість начебто була з омбудсменкою з російської сторони.

В Олешківській лікарні там теж збиралися списки типу, які мали бути передані саме російській стороні. Але наразі вони всі просто закрили роти й хто нічого не говорить, нічого не коментує. Тому будь-яка ініціатива, яка б не йшла від нас, вона ж не буде реалізована, тому що саме вони наразі контролюють тут територію".

Новини.LIVE інформували, що російські військові блокують доставку продуктів до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Дороги та підходи до міста заміновані, а евакуацію цивільних не організовують. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Новини.LIVE також писали, що після деокупації фермери Херсонщини самостійно очищали поля від мін, не маючи змоги роками чекати на офіційне розмінування. Аграрії продовжували обробляти землю, щоб виконувати зобов’язання перед пайовиками та постачальниками. Водночас самостійно розміновані ділянки не мають юридичного підтвердження безпечності.