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Головна Новини дня Росіяни заблокували доставку продуктів до Олешок: Центр нацспротиву

Росіяни заблокували доставку продуктів до Олешок: Центр нацспротиву

Ua ru
14 вересня 2026 14:13
Олешки опинилися в гуманітарній пастці: окупанти блокують продукти та евакуацію
Олешки в російській окупації. Фото: 34 ОБрМП

Тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині опинилися в гуманітарній пастці через дії російських військових. За даними української сторони, армія РФ блокує доставку продуктів, мінує дороги до міста та не забезпечує евакуацію цивільного населення.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Центр національного спротиву.

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Окупанти блокують місто

За даними Центру національного спротиву, російські військові не пропускають автомобілі з продуктами до Олешок. Крім того, дороги та підходи до міста заміновані, що ще більше ускладнює гуманітарну ситуацію.

Також, за інформацією ЦНС, окупаційні сили не забезпечують повноцінної роботи гуманітарних місій і не організовують евакуацію цивільних жителів.

У Центрі національного спротиву зазначили, що паралельно російська пропаганда поширює твердження про нібито саме Україна перешкоджає доставці гуманітарної допомоги та атакує цивільний транспорт.

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У ЦНС також заявили, що Росія намагається перекласти відповідальність за гуманітарну кризу на Україну, сформувати серед власного населення образ українців як "терористів" і використати ситуацію в Олешках для виправдання продовження війни та підготовки нової хвилі мобілізації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про самостійне розмінування фермерами полів на Херсонщині. Через нестачу саперів аграрії власноруч очистили від вибухонебезпечних предметів тисячі гектарів землі. На окремих ділянках вони знаходили тонни російських мін та боєприпасів.

Також Новини.LIVE писав про постійні атаки російських дронів на фермерів Херсонської області. На окремих напрямках окупанти запускають до 200 безпілотників на добу та цілеспрямовано атакують сільськогосподарську техніку. Через загрозу аграрії змушені працювати в бронежилетах і встановлювати на машини засоби захисту.

продукти Херсонська область катастрофа війна в Україні армія РФ
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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