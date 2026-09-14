Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне заблокировали доставку продуктов в Олешки: Центр национального сопротивления

Россияне заблокировали доставку продуктов в Олешки: Центр национального сопротивления

Ua ru
14 сентября 2026 14:13
Жители Олешек оказались в гуманитарной ловушке: оккупанты блокируют город
Олешки под российской оккупацией. Фото: 34-я ОБрМП

Временно оккупированные Олешки в Херсонской области оказались в гуманитарной ловушке из-за действий российских военных. По данным украинской стороны, армия РФ блокирует доставку продуктов, минирует дороги к городу и не обеспечивает эвакуацию гражданского населения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Реклама

Оккупанты блокируют город

По данным Центра национального сопротивления, российские военные не пропускают автомобили с продуктами в Олешки. Кроме того, дороги и подходы к городу заминированы, что еще больше осложняет гуманитарную ситуацию.

Также, по информации ЦНС, оккупационные силы не обеспечивают полноценную работу гуманитарных миссий и не организуют эвакуацию мирных жителей.

В Центре национального сопротивления отметили, что параллельно российская пропаганда распространяет утверждения о том, что якобы именно Украина препятствует доставке гуманитарной помощи и атакует гражданский транспорт.

Читайте также:

В ЦНС также заявили, что Россия пытается переложить ответственность за гуманитарный кризис на Украину, сформировать среди собственного населения образ украинцев как "террористов" и использовать ситуацию в Олешках для оправдания продолжения войны и подготовки новой волны мобилизации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о самостоятельном разминировании фермерами полей в Херсонской области. Из-за нехватки саперов аграрии собственноручно очистили от взрывоопасных предметов тысячи гектаров земли. На отдельных участках они находили тонны российских мин и боеприпасов.

Также Новини.LIVE писал о постоянных атаках российских дронов на фермеров Херсонской области. На отдельных направлениях оккупанты запускают до 200 беспилотников в сутки и целенаправленно атакуют сельскохозяйственную технику. Из-за угрозы аграрии вынуждены работать в бронежилетах и устанавливать на машины средства защиты.

продукты Херсонская область катастрофа война в Украине армия РФ
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации