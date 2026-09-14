Жители Олешек оказались в гуманитарной ловушке: оккупанты блокируют город

Олешки под российской оккупацией. Фото: 34-я ОБрМП

Временно оккупированные Олешки в Херсонской области оказались в гуманитарной ловушке из-за действий российских военных. По данным украинской стороны, армия РФ блокирует доставку продуктов, минирует дороги к городу и не обеспечивает эвакуацию гражданского населения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Оккупанты блокируют город

По данным Центра национального сопротивления, российские военные не пропускают автомобили с продуктами в Олешки. Кроме того, дороги и подходы к городу заминированы, что еще больше осложняет гуманитарную ситуацию.

Также, по информации ЦНС, оккупационные силы не обеспечивают полноценную работу гуманитарных миссий и не организуют эвакуацию мирных жителей.

В Центре национального сопротивления отметили, что параллельно российская пропаганда распространяет утверждения о том, что якобы именно Украина препятствует доставке гуманитарной помощи и атакует гражданский транспорт.

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В ЦНС также заявили, что Россия пытается переложить ответственность за гуманитарный кризис на Украину, сформировать среди собственного населения образ украинцев как "террористов" и использовать ситуацию в Олешках для оправдания продолжения войны и подготовки новой волны мобилизации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о самостоятельном разминировании фермерами полей в Херсонской области. Из-за нехватки саперов аграрии собственноручно очистили от взрывоопасных предметов тысячи гектаров земли. На отдельных участках они находили тонны российских мин и боеприпасов.

Также Новини.LIVE писал о постоянных атаках российских дронов на фермеров Херсонской области. На отдельных направлениях оккупанты запускают до 200 беспилотников в сутки и целенаправленно атакуют сельскохозяйственную технику. Из-за угрозы аграрии вынуждены работать в бронежилетах и устанавливать на машины средства защиты.