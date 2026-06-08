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Главная Новости дня На Херсонщине за неделю зафиксировали 443 атаки РФ: есть жертвы

На Херсонщине за неделю зафиксировали 443 атаки РФ: есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 13:12
На Херсонщине за неделю зафиксировали 443 атаки РФ: есть жертвы
Спасатель на фоне поврежденной многоэтажки в Херсонской области в результате обстрела РФ. Фото: ГСЧС

Первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Михаил Линецкий рассказал о ситуации на Херсонщине. По его словам, предыдущие сутки, как и уже более трех с половиной лет, были крайне сложными. Община находится под системой обстрелов со стороны российских оккупантов с левого берега.

Об этом эксклюзивно Михаил Линецкий сказал в эфире Ранок.LIVE.

Российские обстрелы Херсонской области

Линецкий отметил, что противник применяет максимальную номенклатуру вооружения — от минометов и РСЗО до массированного использования беспилотников, которых в последние месяцы за сутки насчитываются 300-350.

"За прошедшие сутки враг 42 раза обстрелял восемь населенных пунктов Херсонской городской территориальной громады, включая областной центр, использовал более 80 боеприпасов. Было зафиксировано пять случаев минирования с использованием так называемых мин-лепестков, "пряников", "калачей". То есть, различные средства для того, чтобы создать жизнь в нашей общине невозможной. Но, к счастью, благодаря усилиям Сил обороны Украины, ему это не удается", — говорит он.

В результате российской атаки ранения получили четыре человека, которые сейчас находятся под наблюдением врачей.

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Линецкий рассказал, что прошлая неделя была также сложной. В общем противник 443 раза атаковал Херсонщину и использовал около 800 боеприпасов. Известно об 11 погибших и 97 раненых.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Сергея Козыря, жители временно оккупированных Олешек на Херсонщине вынуждены выживать в условиях полной гуманитарной катастрофы. Из-за недостатка питьевой воды люди начали массово использовать жидкость из систем отопления и высаживать картофель прямо у подъездов.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что Херсонщина остается одним из самых горячих направлений из-за постоянных российских ударов, в результате которых регулярно есть погибшие и раненые.

война обстрелы Херсонская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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