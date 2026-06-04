Олешки на грани выживания: нардеп заявил о гуманитарном кризисе: нардеп заявил о гуманитарном кризисе

Народный депутат Сергей Козырь рассказал о гуманитарной катастрофе в Олешках. Фото: Facebook.com/serhiikozir

Жители оккупированных Олешек на Херсонщине вынуждены выживать в условиях полной гуманитарной катастрофы. Из-за дефицита питьевой воды люди массово берут жидкость из радиаторов отопления и сажают картофель у подъездов. К тому же, город до сих пор не оправился от масштабного затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом заявил народный депутат Сергей Козырь в эфире День.LIVE.

Минирование улиц оккупантами

Российские военные полностью контролируют весь город из-за отсутствия даже оккупационной администрации. Захватчики плотно заминировали дворы и дороги противопехотными минами-"лепестками" на случай украинского штурма.

Любое передвижение для гражданских стало смертельно опасным, а эвакуацию враг полностью блокирует.

"Это серьезная катастрофа. Мы должны понимать, что это у них же третья такая история. Первая — оккупация, вторая — подрыв Каховской ГЭС, и Алешки одно из наиболее пострадавших мест, которое было затоплено", — отметил Сергей Козырь.

Читайте также:

Дефицит продуктов в Алешках

Нардеп отметил, что российская армия намеренно создает невыносимые условия и силой держит людей в изоляции.

Горожане остались вообще без всякой помощи и нормального снабжения продуктов, поэтому сейчас вынуждены пить воду из радиаторов и сажать картошку возле подъездов, чтобы выжить.

Ранее Новини.LIVE писали, что Херсонщина остается одним из самых горячих направлений из-за постоянных атак российских войск. В области ежедневно фиксируют около тысячи ударов, среди которых значительную часть составляют дроновые атаки.

Также мы сообщали, что специалисты спорят, что важнее — отстроить Каховскую ГЭС или оставить Великий луг. Экологи отмечают важность сохранения экосистемы Великий луг, энергетики отмечают, что украинцы из-за подрыва не имеют воды.