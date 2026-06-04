Олешки на межі виживання: нардеп заявив про гуманітарну кризу

Народний депутат Сергій Козир розповів про гуманітарну катастрофу в Олешках. Фото: Facebook.com/serhiikozir

Жителі окупованих Олешок на Херсонщині змушені виживати в умовах повної гуманітарної катастрофи. Через дефіцит питної води люди масово беруть рідину з радіаторів опалення та саджають картоплю біля під'їздів. До того ж, місто досі не оговталося від масштабного затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це заявив народний депутат Сергій Козир в ефірі День.LIVE.

Мінування вулиць окупантами

Російські військові повністю контролюють усе місто через відсутність навіть окупаційної адміністрації. Загарбники щільно замінували двори та дороги протипіхотними мінами-"пелюстками" на випадок українського штурму.

Будь-яке пересування для цивільних стало смертельно небезпечним, а евакуацію ворог повністю блокує.

"Це серйозна катастрофа. Ми повинні розуміти, що це в них же третя така історія. Перша — окупація, друга — підрив Каховської ГЕС, і Олешки одне із найбільш постраждалих місць, яке було затоплено", — зазначив Сергій Козир.

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Дефіцит продуктів у Олешках

Нардеп зазначив, що російська армія навмисно створює нестерпні умови та силою тримає людей в ізоляції.

Містяни залишилися взагалі без жодної допомоги та нормального постачання продуктів, тому зараз змушені пити воду з радіаторів та садити картоплю біля під'їздів, аби вижити.

Раніше Новини.LIVE писали, що Херсонщина залишається одним із найгарячіших напрямків через постійні атаки російських військ. В області щодня фіксують близько тисячі ударів, серед яких значну частину становлять дронові атаки.

Також ми повідомляли, що фахівці сперечаються, що важливіше — відбудувати Каховську ГЕС чи залишити Великий луг. Екологи наголошують у важливості збереження екосистеми Великий луг, енергетики наголошують, що українці через підрив не мають води.