У Херсоні найгірша ситуація: очільник ОВА про атаки РФ

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Прокудін/Facebook

Херсонщина залишається одним із найгарячіших напрямків через постійні атаки російських військ. В області щодня фіксують близько тисячі ударів, серед яких значну частину становлять дронові атаки. Унаслідок обстрілів регулярно є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це під час Міжнародного саміту міст та регіонів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Очільника Херсонської ОВА про постійні обстріли регіону

Олександр Прокудін наголосив, що серед усіх обласних центрів ситуація в Херсоні залишається найскладнішою.

"Серед обласних центрів Херсон — найгірша ситуація, 100 відсотків. Це приблизно тисяча атак за день", — зазначив керівник ОВА.

За словами Прокудіна, лише дронові удари по території Херсонської області сягають тисяч на тиждень.

Читайте також:

"Тільки дронових атак по області за тиждень нараховується близько 5,5 тисячі. Щодня є поранені та загиблі серед цивільних", — пояснив Прокудін.

Він також навів дані про останні жертви російських обстрілів, зазначивши, що атаки відбуваються щодня без перерв:

"Тільки позавчора це було 10 людей, з них одна дитина. До цього — двоє загиблих і 22 поранені. І так щодня".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно російські війська двічі атакували FPV-дронами автомобіль гуманітарної місії ООН під час роботи в Херсоні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, наголосивши, що удар був завданий по чітко ідентифікованому транспорту міжнародної організації. Унаслідок атаки ніхто не постраждав, а співробітників місії евакуювали.

Новини.LIVE також повідомляли, що 2 травня 2026 року російські війська двічі за день атакували маршрутку в Херсоні, поранивши водія. Близько 10:40 дрон влучив в автобус у Центральному районі Херсона. Постраждалого госпіталізували.