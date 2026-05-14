Зеленський: Росія двічі атакувала авто місії ООН в Херсоні

Пошкоджений автомобіль місії ООН в Херсоні. Фото: кадр з відео

Російські війська 14 травня під час гуманітарної місії у Херсоні двічі атакували FPV-дронами автомобіль Управління ООН з координації гуманітарних справ. Представників місії евакуювали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Удар по авто місії ООН в Херсоні

Зеленський розповів, що окупанти цілеспрямовано вдарили по машині міжнародної організації, хоча не могли не знати, кому саме належить транспортний засіб.

"Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ, і росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують", — заявив президент.

Відомо, що в машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації. На щастя, ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали.

Наслідки атаки на Україну 14 травня

Глава держави розповів, що станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих у Києві через нічну російську атаку. Близько 40 людей було поранено у столиці, ще семеро людей поранено на Київщині.

Водночас у Харкові вже 28 постраждалих. Ще двоє людей поранено в Одеській області. За словами Зеленського, загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, і з них понад 50 звичайних житлових будинків.

"Зараз іще триває пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі Києва. Шукають людей під завалами будинку. Більш ніж 10 людей вважаються зниклими безвісти. Працюють усі необхідні служби і в Оболонському районі", — йдеться у повідомленні.

Зруйнований під'їзд будинку в Києві. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пошуково-рятувальна операція в Києві. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Рятувальники на місці атаки. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Також президент зазначив, що триває відновлення після російських ударів на Полтавщині. Загалом до ліквідації наслідків обстрілу по всій країні вже було залучено понад 750 працівників ДСНС України та майже 750 поліцейських.

Зеленський пообіцяв жорстку відповідь РФ за удари

"Все ж значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття — понад 93%. Звісно, треба вище. І, звісно, найбільш складно – захищатися від балістики. Дякую всім, хто нам допомагає в цьому", — наголосив український лідер.

Водночас він анонсував, що за всі ці удари буде "справедлива відповідь". Зеленський наголосив, що потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору.

"Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною", — підсумував президент.

Як писали Новини.LIVE, Повітряні Сили попередили про можливі нові російські атаки. Під час останнього комбінованого удару окупанти не задіяли всі доступні їм засоби.

Також Володимир Зеленський закликав світ не мовчати після російського удару по Києву. За його словами, лише за ніч ворог застосував проти України понад 670 безпілотників та 56 ракет.