Зеленский: Россия дважды атаковала авто миссии ООН в Херсоне

Поврежденный автомобиль миссии ООН в Херсоне. Фото: кадр из видео

Российские войска 14 мая во время гуманитарной миссии в Херсоне дважды атаковали FPV-дронами автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных дел. Представителей миссии эвакуировали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по авто миссии ООН в Херсоне

Зеленский рассказал, что оккупанты целенаправленно ударили по машине международной организации, хотя не могли не знать, кому именно принадлежит транспортное средство.

"Сегодня же во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали FPV-дронами машину Управления ООН по координации гуманитарных дел, и россияне не могли не знать, какую машину они атакуют", — заявил президент.

Известно, что в машине были руководитель Управления ООН по координации гуманитарных дел и еще восемь сотрудников организации. К счастью, никто не пострадал. Представителей миссии эвакуировали.

Читайте также:

Последствия атаки на Украину 14 мая

Глава государства рассказал, что по состоянию на сейчас известно о пяти погибших в Киеве из-за ночной российской атаки. Около 40 человек были ранены в столице, еще семь человек ранены в Киевской области.

В то же время в Харькове уже 28 пострадавших. Еще два человека ранены в Одесской области. По словам Зеленского, всего 180 объектов повреждены по стране, и из них более 50 обычных жилых домов.

"Сейчас еще продолжается поисково-спасательная операция в Дарницком районе Киева. Ищут людей под завалами дома. Более 10 человек считаются пропавшими без вести. Работают все необходимые службы и в Оболонском районе", — говорится в сообщении.

Разрушенный подъезд дома в Киеве. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Поисково-спасательная операция в Киеве. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Спасатели на месте атаки. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Также президент отметил, что продолжается восстановление после российских ударов на Полтавщине. Всего к ликвидации последствий обстрела по всей стране уже было привлечено более 750 работников ГСЧС Украины и почти 750 полицейских.

Зеленский пообещал жесткий ответ РФ за удары

"Все же значительное количество ракет и дронов во время этих атак удалось сбить. Общий процент сбития — более 93%. Конечно, надо выше. И, конечно, наиболее сложно — защищаться от баллистики. Спасибо всем, кто нам помогает в этом", — подчеркнул украинский лидер.

В то же время он анонсировал, что за все эти удары будет "справедливый ответ". Зеленский отметил, что нужно давить на Москву так, чтобы они там чувствовали последствия своего террора.

"Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать на сто процентов. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной", — подытожил президент.

Как писали Новини.LIVE, Воздушные Силы предупредили о возможных новых российских атаках. Во время последнего комбинированного удара оккупанты не задействовали все доступные им средства.

Также Владимир Зеленский призвал мир не молчать после российского удара по Киеву. По его словам, только за ночь враг применил против Украины более 670 беспилотников и 56 ракет.