Воздушные Силы предупредили о возможных новых российских атаках

Воздушные Силы предупредили о возможных новых российских атаках

Дата публикации 14 мая 2026 13:25
Последствия массированного российского удара. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Воздушные Силы ВСУ предостерегают об угрозе новых ударов, поскольку во время последней комбинированной атаки оккупанты не задействовали все доступные им средства поражения. Речь идет о крылатых ракетах "Калибр" и "Искандер-К". Юрий Игнат отметил, что враг на этот раз отдал предпочтение баллистике и стратегической авиации.

Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Существует высокий риск повторных ударов по Украине

По словам чиновника, несмотря на отсутствие определенных типов ракет в этой волне, расслабляться не стоит, поскольку Россия все еще имеет потенциал для дальнейших пусков.

Пока неизвестно, планирует ли противник повторное привлечение дополнительных ресурсов в ближайшее время, однако военные призывают граждан быть готовыми к непредсказуемым действиям врага. Даже сейчас, как утверждает Юрий Игнат, несколько групп беспилотников, среди которых и реактивные дроны, маневрируют в воздушном пространстве на разных направлениях.

"Не было так называемого "Калибра", не применялась ракета "Искандер-К". Была стратегическая авиация и баллистические ракеты "Искандер-М". Поэтому вероятность дальнейших ударов сохраняется. Готовиться нужно к любым сценариям. Потому что, видите ли, враг такие атаки не прекращает. Реактивные дроны, ну и сейчас тоже несколько дронов в воздушном пространстве атакуют в разных направлениях", — сказал Юрий Игнат.

Читайте также:

Новини.LIVE ранее сообщали о деталях относительно ночной атаки России по Киеву в ночь на 14 мая. В Воздушных силах ВСУ назвали типы ракет и дронов, которые Россия направила на столицу.

На массированный обстрел Украины отреагировал президент Владимир Зеленский. Он призвал мировое сообщество не игнорировать российский террор.

обстрелы ракетный удар Юрий Игнат эфир Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
